mBank jest zainteresowany udziałem w programie w rządowym „Mieszkanie na start”, który w tym roku zastąpi program „Bezpieczny kredyt 2%”, wynika z wypowiedzi przedstawicieli banku

„Strategicznie uważamy, że nasz produkt hipoteczny jest kluczowym produktem w bankowości detalicznej. Jesteśmy nastawieni na wspieranie naszych klientów w tym zakresie. Również w zakresie proponowanych i rozważanych przez rząd nowych form wspierania klientów, jeśli chodzi o dostępność kredytu mieszkaniowego to chcemy być na tym rynku obecni” – powiedział wiceprezes Marek Lusztyn podczas telekonferencji z dziennikarzami.

Podkreślił, że mBank był pierwszym bankiem bez udziału skarbu państwa, który przystąpił do programu „Bezpieczny kredyt 2%”, a w IV kw. 2023 r. większość sprzedaży kredytów hipotecznych była oparta właśnie o ten program.

Sprzedaż kredytów hipotecznych w IV kwartale wyniosła 1 482 mln zł, w tym 892 mln zł stanowił „Bezpieczny kredyt 2%”, wynika z prezentacji wynikowej banku.

„Mamy stosunkowo młodych klientów, więc wszelkie formy pomocowe są niewątpliwe dla nich atrakcyjne. Uważamy, że takie formy pomocowe nie tylko wzmacniają pozycję klientów, ale też czynią te portfele mniej ryzykownymi” – powiedział prezes Cezary Stypułkowski.

Nowy program mieszkaniowy, który będzie następcą „Bezpiecznego kredytu 2%”, powinien ruszyć w II połowie 2024 r. i w tym roku może skorzystać z niego ok. 50 tys. osób. Dopłaty do rat można będzie uzyskać tylko dla kredytów wziętych do końca 2025 r.

mBank należy do czołówki uniwersalnych banków komercyjnych w Polsce. Strategicznym akcjonariuszem mBanku jest niemiecki Commerzbank. Bank jest notowany na GPW w 1992 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20. Aktywa razem banku wyniosły 226,98 mld zł na koniec 2023 r.

Źródło: ISBnews