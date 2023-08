mBank liczy, że będzie gotowy by zaoferować „Bezpieczny kredyt 2%” we wrześniu tego roku, zapowiedział prezes Cezary Stypułkowski.

„Trwają dostosowania w systemach, którymi bank operuje; liczymy na to, że we wrześniu będziemy w stanie operacyjnie ten kredyt oferować. Z punktu widzenia demografii naszych klientów to jest ważny produkt” – powiedział Stypułkowski podczas konferencji prasowej.

Zapowiedział również, że bank włączy do swojej oferty Konto Mieszkaniowe.

„Oczywiście mamy świadomość, że kwestia funkcjonowania hipoteki w tym rozchwianym orzecznictwie jest realnie problematyczna. Niektóre banki zdecydowały się wprost zaadresować to [problem niepewności prawnej] poprzez wycofanie się z oferowania kredytów hipotecznych” – dodał Stypułkowski.

Program „Bezpieczny kredyt 2%” dla osób chcących kupić pierwsze mieszkanie zaczął obowiązywać od 1 lipca. Obejmuje m.in. dopłaty do rat kredytu mieszkaniowego (różnicy między stałą stopą ustaloną w oparciu o średnie oprocentowanie kredytów o stałej stopie w bankach kredytujących, a oprocentowaniem kredytu zgodnie ze stopą 2%). Dopłaty mają obowiązywać przez 10 lat.

Na liście banków, które podpisały umowy z BGK o współpracy w zakresie bezpiecznego kredytu 2%: dokonywania dopłat i udzielania gwarancji wkładu własnego są obecnie: Alior Bank, Bank BPS i Banki Spółdzielcze Zrzeszenia BPS, Bank Pekao, Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie, Bank Spółdzielczy w Brodnicy, Krakowski Bank Spółdzielczy w Krakowie, PKO BP, SGB-Bank i Velo Bank.

mBank należy do czołówki uniwersalnych banków komercyjnych w Polsce. Strategicznym akcjonariuszem mBanku jest niemiecki Commerzbank. Bank jest notowany na GPW w 1992 roku. Aktywa razem banku wyniosły 209,89 mld zł na koniec 2022 r.

Źródło: ISBnews