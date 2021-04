mBank oczekuje, że koszty ryzyka w br. będą niewiele niższe niż w 2020 roku, zaś od przyszłego roku bank spodziewa się ich normalizacji. mBank liczy na stabilizację wyniku odsetkowego oraz utrzymania pozytywnego trendu w wyniku z opłat i prowizji, poinformowali przedstawiciele zarządu.

„Jeśli chodzi o koszty ryzyka w mBanku, to 60 pb, które widzieliśmy w pierwszym kwartale, uznajemy raczej za poziom niski, nie jest on prognostykiem wyniku kosztów ryzyka całego roku. Spodziewamy się, że w 2021 będziemy cały czas widzieli jeszcze skutki pandemii, więc na ten moment […] spodziewamy się, że będą one niewiele niższe niż w roku 2020. A od roku 2022 spodziewamy się normalizacji kosztu ryzyka” – powiedział wiceprezes Marek Lusztyn podczas wideokonferencji.

Koszty ryzyka wyniosły 0,59% w I kw. 2021 r. wobec 1,52% rok wcześniej i 0,97% w IV kw. 2020 r. W całym 2020 r. koszty ryzyka wyniosły 1,19% wobec 0,79% rok wcześniej.

„To, co widzimy w tej chwili, jeśli chodzi o poziom NPL i kosztów ryzyka, to zarówno w mBanku, jak i sektorze, naszym zdaniem, nie do końca jeszcze odzwierciedla sytuację kredytobiorców, w szczególności korporacyjnych. Z uwagi na to, że defaulty są odroczone w czasie ze względu na szeroko zakrojone akcje wsparcia ze strony administracji rządowej, różnego rodzaju tarcze, to myślę, że na ten moment można powiedzieć, że dwukrotny wzrost NPL jest pesymistycznym scenariuszem” – dodał.

Wskaźnik NPL mBanku wyniósł 4,6% na koniec I kw. wobec 4,5% rok wcześniej. W segmencie klientów korporacyjnych NPL wyniósł 6,3% w I kw. wobec 5,4% rok wcześniej i 6,5% w IV kw. 2020 r., zaś w segmencie detalicznym NPL wyniósł 3,6% w I kw. 2021 r. wobec 3,9% rok wcześniej i 3,7% w IV kw. 2020 r.

Jak poinformował prezes Cezary Stypułkowski, wynik odsetkowy banku stabilizuje się, a wynik prowizyjny jest w trendzie wzrostowym.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 946,9 mln zł w I kw. i był o 11,1% niższy r/r oraz o 3,1% niższy w skali roku. Wynik z tytułu opłat i prowizji wzrósł o 29,1% r/r i o 14,3% w ujęciu kwartalnym do 468,1 mln zł w I kw.

„Wydaje nam się, że on [wynik odsetkowy] się stabilizuje, nominalnie jest na poziomie ok. 1 mld zł kwartalnie. Bank ma nadal bardzo dobry wynik prowizyjny” – zaznaczył.

Prezes wskazał także, że w kolejnych kwartałach oczekuje wzrostu wskaźnika koszty do dochodów (C/I).

„Koszty są nominalnie niższe niż w 2020, ale wskaźnik C/I jest nie do utrzymania, będzie on na pewno niższy” – powiedział Stypułkowski.

Wskaźnik koszty/dochody wyniósł 43,2% w I kw. br. wobec 51,3% rok wcześniej. Znormalizowany wskaźnik C/I wyniósł 36,8%w I kw. 2021 r. wobec 42,6% rok wcześniej.

mBank należy do czołówki uniwersalnych banków komercyjnych w Polsce. Strategicznym akcjonariuszem mBanku jest niemiecki Commerzbank. Bank jest notowany na GPW w 1992 roku. Aktywa razem banku wyniosły 178,87 mld zł na koniec 2020 r.

Źródło: ISBnews