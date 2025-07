mBank zamierza we wrześniu ogłosić strategię na lata 2026-2030, która będzie „strategią wzrostu” nakierowaną na wzrost organiczny, ale niewykluczone będą przejęcia, poinformował prezes Cezary Kocik.

„W związku ze zbliżającym się jej [aktualnej strategii] końcem, chcielibyśmy podkreślić, że zrealizowaliśmy wszystkie cele finansowe, które sobie wyznaczyliśmy w roku 2021. We wrześniu planujemy ogłosić nową strategię z nowym zestawem celów na lata 2026-2030” – powiedział Kocik podczas konferencji prasowej.

Z jego słów wynika, że kluczowy będzie w niej wzrost organiczny, ale niewykluczone są akwizycje.

„mBank jest specjalistą wzrostu organicznego […]. Robimy to, nasze market share’y rosną i myślę, że to nie będzie tajemnica, że będzie to strategia wzrostu” – powiedział prezes, pytany, czy nowa strategia może zakładać akwizycje.

„Wzrost nieorganiczny – to trudno jest sobie napisać, że to jest jakąś częścią strategiczną dla nas. My na pewno będziemy rynek obserwować. […] Oczywiście to musi być bank, który – gdybyśmy rozważali jakieś połączenie – by miał podobny model biznesowy i podobną grupę klientów. Jesteśmy bardzo ostrożni, ale niczego nie wykluczamy” – dodał.

mBank należy do czołówki uniwersalnych banków komercyjnych w Polsce. Strategicznym akcjonariuszem mBanku jest niemiecki Commerzbank. Bank jest notowany na GPW w 1992 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20. Aktywa razem banku wyniosły 245,96 mld zł na koniec 2024 r.

Źródło: ISBnews