MedApp zwiększa aktywność zza zachodnią granicą i szuka klientów wśród czołowych niemieckich szpitali i klinik. Stawia na segment kardiologii, gdzie złożył już oferty, poinformował ISBnews prezes David Odrakiewicz.

„Jesteśmy aktywni w poszukiwaniu klientów na rynku niemieckim. Regularnie prezentujemy tutaj naszą przełomową technologię CarnaLife Holo. Złożyliśmy już kilka ofert potencjalnym klientom i czekamy na ich rozstrzygnięcie. W Niemczech stawiamy na segment kardiologii” – powiedział Odrakiewicz w rozmowie z ISBnews.

„Wśród placówek, które miały okazję poznać technologię CarnaLife Holo, znajdują się jedne z najbardziej renomowanych ośrodków kardiologicznych w Niemczech: Klinikum Fulda – Centrum Kardiochirurgii, Centrum Serca Szpitala Uniwersyteckiego w Bonn, Fresenius Helios Berlin czy Klinika i Poliklinika Kardiochirurgii przy Uniwersytecie w Rostocku” – dodał prezes.

Rynek medyczny w Niemczech, którego wartość szacuje się na ponad 400 mld euro rocznie, jest jednym z największych i najbardziej rozwiniętych w Europie.

„Niemcy to kraj o wysokich standardach opieki zdrowotnej, z silnym naciskiem na innowacje i nowoczesne technologie, co sprawia, że jest to idealne miejsce do rozwoju zaawansowanych rozwiązań medycznych, takich jak CarnaLife Holo. Dlatego chcemy tutaj pozyskiwać nowych klientów. Zakładamy, że sukcesy w Niemczech otworzą nam drzwi do kolejnych rynków w regionie, a także wzmocnią reputację firmy jako rzetelnego partnera współpracującego z czołowymi klinikami i szpitalami” – zapowiedział Odrakiewicz.

MedApp to notowana na NewConnect spółka technologiczna, która oferuje innowacyjne, unikalne rozwiązania software’owe z zakresu diagnostyki obrazowej i usług medycyny cyfrowej nowej generacji (medtech). Są one oparte na rozwiązaniach sztucznej inteligencji, mieszanej rzeczywistości i obrazowania 3D. Rozwiązania MedApp znajdują zastosowanie w takich dziedzinach, jak: kardiologia, diabetologia, dietetyka, choroby cywilizacyjne (CarnaLife System) oraz holograficzne obrazowanie 3D/4D, kardiologia interwencyjna, kardiochirurgia, chirurgia onkologiczna, urologia, ortopedia, chirurgia dziecięca (CarnaLife Holo).

