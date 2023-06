MedApp prowadzi pierwsze rozmowy na temat świadczenia przez spółkę zależną MedApp AI usług w zakresie R&D związanych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji podmiotom zewnętrznym, poinformował ISBnews prezes MedApp Krzysztof Mędrala. Spółka chce oferować usługi w zakresie AI na rynkach międzynarodowych, jeśli uda jej się pozyskać środki umożliwiające rozwój MedApp AI, dodał.

„Chcemy, aby MedApp AI świadczył również usługi w zakresie R&D związane z wykorzystaniem sztucznej inteligencji podmiotom zewnętrznym. Prowadzimy w tym zakresie już pierwsze rozmowy i chociaż są to początki, to jeżeli uda nam się pozyskać środki umożliwiające rozwój MedApp AI będziemy chcieli oferować nasze usługi w zakresie AI na rynkach międzynarodowych” – powiedział Mędrala w rozmowie z ISBnews.

„W pierwszym etapie rozwoju MedApp AI będziemy koncentrować się na dalszym opracowywaniu rozwiązań algorytmicznych w zakresie automatyzacji procesów detekcji, segmentacji, fuzji koniecznych do rozwoju naszych aktualnych produktów (CarnaLife Holo, CarnaLife System), ale też nowych, dodatkowych produktów nad którymi pracujemy: CarnaLife Holo Radiotherapy i CarnaLife Holo MedNav” – wskazał prezes.

W jego opinii, Grupa MedApp ma odpowiednie kompetencje i doświadczenie, aby realnie myśleć o ekspansji w tym perspektywicznym obszarze. Spółce powinno pomagać otoczenie sektora medycznego i wyzwania, z którym wszyscy się zmagają, jak np. szybko starzejące się społeczeństwo, braki personelu medycznego czy wzrost zachorowań na choroby przewlekłe.

„Zakres zastosowania sztucznej inteligencji wraz z dostępem do danych medycznych będzie się bardzo szybko zwiększał. Musimy jednak pamiętać, że sztuczna inteligencja nie decyduje samodzielnie o stanie zdrowia pacjenta, nie zastąpi lekarza, ani nie podejmie za niego decyzji. Sztuczna inteligencja ma na celu wsparcie procesów diagnostycznych, terapeutycznych, organizacyjnych czy zarządczych. My w tym właśnie upatrujemy swoich szans” – wyjaśnił Mędrala.

W ostatnich dniach MedApp informował o podwyższeniu kapitału zakładowego w kilku spółkach zależnych: MedApp AI (do ponad 79,8 mln zł), Medapp Radiotherapy (do 53,6 mln zł) oraz MedApp Clinics (do ponad 69,2 mln zł).

„Wszystkie nowe udziały zostały objęte przez MedApp SA, jako jedynego udziałowca i pokryte w całości aportem w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa. W ocenie zarządu emitenta, zdarzenie dot. rejestracji zmiany wysokości kapitału zakładowego spółki zależnej MedApp Clinics Sp. z o.o. należy uznać za istotne” – czytamy w komunikacie.

MedApp to notowana na NewConnect spółka technologiczna, która oferuje innowacyjne, unikalne rozwiązania software’owe z zakresu diagnostyki obrazowej i usług medycyny cyfrowej nowej generacji (medtech). Są one oparte na rozwiązaniach sztucznej inteligencji, mieszanej rzeczywistości i obrazowania 3D. Rozwiązania MedApp znajdują zastosowanie w takich dziedzinach, jak: kardiologia, diabetologia, dietetyka, choroby cywilizacyjne (CarnaLife System) oraz holograficzne obrazowanie 3D/4D (CarnaLife Holo).

Źródło: ISBnews