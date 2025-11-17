MedApp chce mocniej zaznaczyć obecność na rynkach Bliskiego Wschodu w przyszłym roku, poinformował ISBnews prezes David Odrakiewicz. Spółka rozbudowuje też portfolio i złożyła w USA zgłoszenie patentowe dotyczące systemu nawigacji chirurgicznej w rzeczywistości rozszerzonej.

„Mocniejsze wejście na rynek bliskowschodni to jeden z naszych planów na przyszły rok. Widzimy pozytywny odbiór naszej oferty wśród tamtejszych klientów. Niewykluczone, że połączymy siły z jednym z lokalnych dystrybutorów, aby wspólne działania były jak najbardziej efektywne” – powiedział Odrakiewicz w rozmowie z ISBnews.

Przypomniał, że kilka dni temu przedstawiciele spółki uczestniczyli w prestiżowych targach Global Health Exhibition w Rijadzie.

„Klienci z Bliskiego Wschodu są otwarci na skuteczne i nowoczesne rozwiązania w medycynie. Mają tą przewagę, że nie muszą patrzeć tylko na cenę. Jesteśmy zadowoleni z kontaktów handlowych, jakie nawiązaliśmy na targach. Myślę nie tylko o lekarzach chirurgach, ale też dystrybutorach czy lokalnych inwestorach” – dodał prezes.

Wskazał, że na potencjalnych partnerach duże wrażenie zrobił fakt posiadania pełnej certyfikacji FDA dla flagowego rozwiązania spółki CarnaLife Holo, wykorzystującego rzeczywistość rozszerzoną do wizualizacji danych medycznych w 3D.

Jak podkreślił Odrakiewicz, MedApp to nie jest „spółka jednego produktu”.

„Wciąż rozbudowujemy nasze portfolio. Pod koniec października złożyliśmy w Urzędzie Patentowym Stanów Zjednoczonych (USPTO) zgłoszenie patentowe dotyczące nowego, autorskiego rozwiązania. Chodzi o system i metodę nawigacji chirurgicznej w rzeczywistości rozszerzonej, umożliwiające holograficzną projekcję danych medycznych bezpośrednio na anatomię pacjenta w trakcie zabiegu chirurgicznego. Wynalazek zarejestrowano pod tytułem 'Systems and methods for augmented reality surgical suite visualization'” – powiedział szef firmy.

Jego zdaniem zgłoszenie patentowe w USA potwierdza międzynarodowe ambicje spółki i wzmacnia jej pozycję jako pioniera w wykorzystaniu AR i sztucznej inteligencji (AI) w medycynie. MedApp z nadzieją patrzy również na rozwój swojej działalności na rynku krajowym. Spółka aktywnie dąży do tego, by system CarnaLife Holo został wdrożony w polskich szpitalach w ramach Krajowego Planu Odbudowy (KPO).

„Startujemy już w pierwszych przetargach. Liczymy, że więcej w tym temacie wyjaśni się w przyszłym roku. Walczymy w każdym razie o krajowych klientów i chcemy wspólnie unowocześniać służbę zdrowia. Dzięki CarnaLife Holo polskie placówki medyczne będą mogły szybciej i skuteczniej korzystać z narzędzi cyfrowych, które realnie wspierają pracę lekarzy i poprawiają komfort oraz bezpieczeństwo pacjentów” – poinformował także prezes.

Zgodnie z jego słowami MedApp konsekwentnie prowadzi działania ukierunkowane na pozyskanie inwestora strategicznego, który mógłby wesprzeć skalowanie działalności, przyspieszyć komercjalizację kluczowych projektów oraz umożliwić ekspansję na najważniejszych rynkach międzynarodowych.

„Prowadzimy takie rozmowy. Obecność na różnych zagranicznych branżowych wydarzeniach wzmacnia takie zainteresowanie ze strony potencjalnych partnerów i potwierdza naszą atrakcyjność dla branżowych inwestorów” – zakończył Odrakiewicz.

MedApp to notowana na NewConnect spółka technologiczna, specjalizująca się w tworzeniu innowacyjnych rozwiązań dla medycyny cyfrowej, rzeczywistości rozszerzonej (AR) i sztucznej inteligencji (AI). Produkty MedApp wspierają diagnostykę, planowanie zabiegów, edukację medyczną oraz wspomagają pracę lekarzy poprzez wizualizację danych pacjentów w trójwymiarowej przestrzeni.

Źródło: ISBnews