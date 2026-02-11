MedApp zawarł umowę dystrybucyjną z Menamark Middle East z siedzibą w Dubaju (master-distributor), na podstawie której podmiot ten uzyskał status wyłącznego dystrybutora systemu CarnaLife Holo na terytorium krajów Rady Współpracy Zatoki (GCC), obejmującym: Zjednoczone Emiraty Arabskie, Królestwo Arabii Saudyjskiej, Kuwejt, Katar, Oman oraz Bahrajn, podała spółka.

„Wyłączność ma charakter warunkowy i uzależniona jest od realizacji określonych w umowie rocznych minimalnych celów sprzedażowych. W przypadku ich niespełnienia umowa pozostaje w mocy, jednak traci charakter wyłączny. Umowa została zawarta na okres czterech lat z możliwością jej przedłużenia na warunkach w niej określonych” – czytamy w komunikacie.

Zawarcie umowy wpisuje się w realizację strategii rozwoju sprzedaży zagranicznej spółki oraz rozszerzania obecności systemu CarnaLife Holo na rynkach międzynarodowych, podkreślono.

MedApp to notowana na NewConnect spółka technologiczna, specjalizująca się w tworzeniu innowacyjnych rozwiązań dla medycyny cyfrowej, rzeczywistości rozszerzonej (AR) i sztucznej inteligencji (AI). Produkty MedApp wspierają diagnostykę, planowanie zabiegów, edukację medyczną oraz wspomagają pracę lekarzy poprzez wizualizację danych pacjentów w trójwymiarowej przestrzeni.

Źródło: ISBnews