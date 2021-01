MedApp podpisał partnerską umowę ramową z Insight Direct Limited w celu komercjalizacji w Wielkiej Brytanii oprogramowania CarnaLife Holo i SurgeonEye, podał MedApp.

„W ramach umowy Insight Direct Limited może nabywać od MedApp S.A. określone w umowie produkty, w tym przypadku oprogramowanie CarnaLife Holo oraz SurgeonEye wraz z wymaganym do obsługi oprogramowania sprzętem komputerowym, które następnie będzie dostarczane klientom Insight Direct Limited. Strony będą współdziałać w celu składania ofert w przetargach publicznych na terytorium Wielkiej Brytanii” – czytamy w komunikacie.

Jak zaznaczono, umowa została zawarta na czas nieokreślony, a każda ze stron ma możliwość rozwiązania umowy z zachowaniem 6 miesięcznego okresu wypowiedzenia.

„W opinii zarządu emitenta zawarcie umowy partnerskiej z Insight Direct Limited z siedzibą w Sheffield, Wielka Brytani (UK) powinno przełożyć się pozytywnie na wyniki finansowe MedApp S..A oraz dalszą komercjalizację oprogramowania CarnaLife Holo oraz SuregeonEye na rynkach zagranicznych” – czytamy także.

Insight Direct (UK) Ltd dostarcza rozwiązania sprzętowe, softwarowe i technologiczne. Firma oferuje swoim klientom platformę cyfrową, rozwiązania chmurowe, centra danych, optymalizację łańcucha dostaw i inne rozwiązania technologiczne. Insight Direct (UK) Ltd obsługuje klientów na całym świecie i jest częścią Insight Enterprices Inc.

MedApp to notowana na NewConnect spółka działająca w branży telemedycyny. Produktem stworzonym i rozwijanym przez firmę jest analityczny system telemedyczny Carna Life, skierowany do pacjentów, lekarzy, placówek medycznych. System znajduje zastosowanie w takich dziedzinach jak: kardiologia, diabetologia, dietetyka, choroby cywilizacyjne oraz obrazowanie 3D/4D.

Źródło: ISBnews