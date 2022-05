Wyłącznym dystrybutorem MedApp CarnaLife Holo – systemu wizualizacji 3D danych medycznych – na terytorium Czech, Słowacji, Węgier i Finlandii została Promedica Praha Group – jeden z wiodących dystrybutorów rozwiązań medycznych, podała spółka.

„Jesteśmy przekonani, że wspólnie osiągniemy ambitne cele sprzedażowe, zapewniając pacjentom w kolejnych krajach wyższy poziom opieki medycznej, a tamtejszym lekarzom i szpitalom wymierne korzyści – także ekonomiczne. Nasze rozwiązania technologiczne mają globalny potencjał i konsekwentnie staramy się to wykorzystać” – powiedział prezes MedApp Krzysztof Mędrala, cytowany w komunikacie.

Po pozyskaniu dystrybutora w Brazylii i zatrudnieniu tam przedstawiciela handlowego, MedApp złożył w ostatnim czasie wniosek do Agência Nacional de Vigilância Sanitária (brazylijska agencja zdrowia) o uzyskanie certyfikatu zgodności dla rozwiązania CarnaLife Holo, co umożliwi przejście do kolejnego etapu działalności na rynku brazylijskim.

„Ameryka Północna, jak i Południowa, są dla nas bardzo ważnymi rynkami, szczególnie Stany Zjednoczone, Kanada, Brazylia i Meksyk” – wskazujał Mędrala.

MedApp podała też, że otrzymała właśnie pozytywną decyzję o przyznaniu grantu ze środków europejskich na rozpoczęcie procesu wejścia na rynek meksykański w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, oś priorytetowa III „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”, Działanie: 3.3. „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”, Poddziałanie 3.3.1 „Polskie Mosty Technologiczne”. Projekt o wartości 180 tys. zł (wsparcie gotówkowe 120 tys. zł) będzie realizowany przy współpracy z Polską Agencją Inwestycji i Handlu (PAIH), a jego celem jest wypracowanie skutecznej strategii wejścia do Meksyku przy wsparciu zagranicznych biur PAIH.

Ponadto MedApp, współpracując firmą Parexel, przygotowuje się również do złożenia wniosku o certyfikację rozwiązania CarnaLife Holo w amerykańskim urzędzie FDA, co jest niezbędnym warunkiem wejścia na największy rynek medyczny na świecie, jakim są Stany Zjednoczone, wymieniono także w materiale.

MedApp to notowana na NewConnect spółka działająca w branży telemedycyny. Produktem stworzonym i rozwijanym przez firmę jest analityczny system telemedyczny Carna Life, skierowany do pacjentów, lekarzy, placówek medycznych. System znajduje zastosowanie w takich dziedzinach, jak: kardiologia, diabetologia, dietetyka, choroby cywilizacyjne oraz obrazowanie 3D/4D.

