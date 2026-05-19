MedApp jest zadowolony z wyników za pierwsze trzy miesiące tego roku i widzi szansę na utrzymanie pozytywnej dynamiki rozwoju w kolejnych okresach sprawozdawczych, poinformował ISBnews prezes David Odrakiewicz.

„Mam nadzieję, że to dobry sygnał dla inwestorów na cały bieżący rok” – wskazał szef MedApp.

Skonsolidowany zysk netto MedApp za I kw. 2026 roku wyniósł 500 tys. zł przy blisko 3 mln zł sprzedaży. Przed rokiem w analogicznym okresie było to odpowiednio 454 tys. zł straty netto i 1,3 mln zł przychodów.

„W wynikach widać zwłaszcza rosnącą sprzedaż flagowego produktu spółki CarnaLife Holo na rynku krajowym, gdzie wiele szpitali i placówek jest obecnie w procesie inwestycyjnym i coraz częściej wybiera najnowocześniejsze rozwiązania medyczne” – powiedział Odrakiewicz.

W jego opinii w kolejnych kwartałach MedApp ma szansę utrzymać pozytywną dynamikę rozwoju oraz kontynuować działania przekładające się na dalsze sukcesy biznesowe.

„Dużo pracy poświęcamy na wyjście i zdobycie kolejnych klientów z zagranicy. Podpisaliśmy w tym roku nowe umowy dystrybucyjne na Węgrzech, w Tajlandii czy na rynkach GCC obejmujących: Zjednoczone Emiraty Arabskie, Królestwo Arabii Saudyjskiej, Kuwejt, Katar, Oman oraz Bahrajn. Liczymy, że przełoży się to pozytywnie na nasze wyniki w kolejnych okresach” – dodał Odrakiewicz.

Prezes potwierdził ponadto, że MedApp wciąż jest aktywny w rozmowach z nowymi dystrybutorami reprezentującymi inne regiony, a także firmami, które są potencjalnie zainteresowane inwestycją kapitałową w giełdowy MedApp.

MedApp to notowana na NewConnect spółka technologiczna, specjalizująca się w tworzeniu innowacyjnych rozwiązań dla medycyny cyfrowej, rzeczywistości rozszerzonej (AR) i sztucznej inteligencji (AI). Produkty MedApp wspierają diagnostykę, planowanie zabiegów, edukację medyczną oraz wspomagają pracę lekarzy poprzez wizualizację danych pacjentów w trójwymiarowej przestrzeni.

Źródło: ISBnews