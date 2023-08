Mediana ceny samochodów używanych oferowanych w lipcu wzrosła o 1 201 zł m/m do 31 200 zł, zaś ich liczba spadła o 528 pojazdów do 193 882, wynika z raportu AAA Auto, opartego na analizie danych dotyczących sprzedaży aut używanych w komisach, na stronach internetowych oraz u dealerów samochodów używanych.

„Choć na polskim rynku wtórnym mediana ceny wzrosła, sytuacja może się uspokoić w drugiej połowie lata, jak to miało miejsce w lipcu, np. w Czechach. Tam cena spadła po wielu latach utrzymywania się na wysokim poziomie. Już teraz widać, że mimo spadku liczby aut w ofercie, przybywa aut młodych, co również wpływa na wyższą medianę ceny aut używanych oferowanych na polskim rynku. Z drugiej strony sytuacja na rynku nowych samochodów nadal jest trudna. Czas oczekiwania jest długi, dlatego kupujący coraz częściej zwlekają z wymianą samochodu lub zamiast tego wybierają prawie nowy używany samochód. Samochody używane są łatwo dostępne i pomimo rosnących cen są nadal tańsze niż samochody nowe, co dodatkowo zwiększa popyt i powoduje dalszy wzrost cen” – powiedziała dyrektor generalna i prezes Aures Holdings – operatora międzynarodowej sieci autocentrów AAA Auto – Karolina Topolova, cytowana w komunikacie.

Mediana ceny samochodu używanego w lipcu 2023 r: 31 200 zł.

Mediana przebiegu w lipcu 2023 r: 179 000 km.

Mediana rocznika produkcji w lipcu 2023 r: 11,9 lat.

Oferty sprzedaży najczęściej prezentowały samochody z silnikami diesla – 90 466, przed autami z silnikami benzynowymi – 85 963. W następnej kolejności znalazły się auta napędzane LPG (12 278), hybrydowe (3 458) oraz elektryczne (1 641).

Najpopularniejszym modelem oferowanym na sprzedaż na rynku wtórnym w lipcu 2023 roku był Opel Astra – 5 496 ofert samochodów, na drugim miejscu znalazł się Volkswagen Golf – 4 245 ofert, a na trzecim Audi A4 – 4 182 ofert.

Grupa AAA Auto jest częścią Aures Holdings, należącej do brytyjsko-polskiego funduszu inwestycyjnego Abris Capital Partners. W Polsce grupa funkcjonuje jako Autocentrum AAA Auto Sp. z o.o. Spółka posiada 63 oddziały, w tym 14 w Polsce. AAA Auto sprzedało w Polsce ok. 20 tys. aut używanych w 2022 r.

Źródło: ISBnews