Medicalgorithmics oraz amerykańska spółka zależna MediLynx Cardiac Monitoring, LLC (znana pod nazwą MediLynx Arrythmia Diagnostics) uzyskały amerykański patent na technologię nieprzerwanego przesyłania, analizowania i monitorowania pełnego sygnału EKG w sposób zdalny, podało Medicalgorithmics.

„Tradycyjne mobilne urządzenia telemetryczne do zastosowań kardiologicznych (MCT, Continuous Mobile Cardiac Telemetry) przesyłają jedynie ułamek danych EKG podczas procesu monitorowania. Pokonaliśmy to ograniczenie dzięki naszemu – już opatentowanemu – mobilnemu monitorowi czynności serca, który przesyła cały, nieprzerwany sygnał elektrokardiograficzny prosto do lekarza lub centrum monitorowania, dzięki czemu serce pacjenta może być stale monitorowane, a ewentualne nagłe sytuacje natychmiast rozpoznane” – powiedział wynalazca technologii, przewodniczący rady nadzorczej Medicalgorithmics dr Marek Dziubiński, cytowany w komunikacie.

Wskazał, że internetowy dostęp do całego zapisu EKG podczas monitorowania ma jeszcze jedną, bardzo ważną zaletę. Najnowsze osiągnięcia w dziedzinie głębokich sieci neuronowych (deep learning) i algorytmów sztucznej inteligencji mogą być w pełni wykorzystane do przetwarzania każdego uderzenia serca, przesuwając granicę dokładności i przewidywania w ramach zautomatyzowanej analizy EKG.

„Nasz innowacyjny pomysł jest elementem pozwalającym budować kolejną generację inteligentnych systemów zdalnego monitorowania parametrów, gdzie dokładność interpretacji sygnału EKG i dostęp online mają kluczowe znaczenie. Zastosowania te obejmują monitorowanie pooperacyjne pacjentów po hospitalizacji, diagnostykę przemijających zaburzeń rytmu serca, w tym migotania przedsionków, a także ocenę przed przyjęciem do szpitala pacjentów z ciężkimi i przerywanymi objawami kardiologicznymi” – tłumaczył Dziubiński.

Medicalgorithmics to obecna na rynku od 2005 roku spółka wysokich technologii działająca w obszarze nieinwazyjnych urządzeń medycznych. Grupa dąży do osiągnięcia pozycji wiodącego dostawcy rozwiązań systemowych i algorytmicznych w diagnostyce kardiologicznej, w szczególności w zakresie analizy sygnału EKG. Spółka działa na m.in w USA i w Azji. W 2014 r. spółka przeniosła się na rynek główny warszawskiej giełdy z NewConnect, na którym była notowana od 2011 r.

