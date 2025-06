Medicalgorithmics uzyskał dopuszczenia FDA (510(k)) dla najnowszej wersji zestawu algorytmów sztucznej inteligencji DeepRhythmAI (DRAI), podała spółka. Nowa wersja umożliwia automatyczną analizę sygnału EKG zarówno w konfiguracji dwukanałowej, jak i jednokanałowej, powszechnie używanej w USA (np. patch umieszczony na klatce piersiowej), oferując lekarzom bardziej wszechstronne i dokładne narzędzie wspierające wykrywanie arytmii serca.

„To kamień milowy w rozwoju naszego oprogramowania. Nowa wersja DeepRhythmAI nie tylko zwiększa dostępność precyzyjnej diagnostyki arytmii, ale także jeszcze lepiej integruje się z urządzeniami do monitorowania EKG, takimi jak Holter czy telemetryczne systemy ambulatoryjne. Zastosowanie zaawansowanych modeli deep learning, w tym CNN i modeli transformerowych, pozwala nam zapewnić lekarzom narzędzie o niezrównanej czułości i skuteczności w wykrywaniu najistotniejszych zaburzeń rytmu serca” – powiedział CTO spółki Przemysław Tadla, cytowany w komunikacie.

DeepRhythmAI to zestaw algorytmów sztucznej inteligencji oparty na chmurze, niezależny od sprzętu (hardware-agnostic), zaprojektowany do analizy danych EKG pochodzących z urządzeń takich jak Holter, recordery zdarzeń czy systemy telemetryczne.

„FDA potwierdziła, że nasz zestaw algorytmów sztucznej inteligencji jest bezpieczny i skuteczny – to ogromny sukces całego zespołu. To dopuszczenie, uzyskane w rekordowym tempie, pozwala nam jeszcze mocniej umacniać naszą pozycję na rynku amerykańskim i globalnym, oferując placówkom medycznym narzędzie, które realnie poprawia jakość opieki nad pacjentami. To również dowód na nasze zaangażowanie w rozwój innowacyjnych rozwiązań w diagnostyce kardiologicznej” – dodał COO Jarosław Jerzakowski.

Medicalgorithmics to globalny dostawca oprogramowania do nieinwazyjnej diagnostyki kardiologicznej, rozwijający autorskie algorytmy sztucznej inteligencji do analizy danych EKG oraz tomografii komputerowej serca. Zgodnie z nową strategią, która powstała w czerwcu 2023 r. we współpracy z funduszem BioFund – największym akcjonariuszem spółki – firma opiera swoją działalność na nowatorskich technologiach wykorzystujących algorytmy AI i automatyzacje procesów. W 2014 r. spółka przeniosła się na rynek główny warszawskiej giełdy z NewConnect, na którym była notowana od 2011 r. Wchodzi w skład indeksu sWIG80.

Źródło: ISBnews