Medicalgorithmics przyjął nową strategię na lata 2023-2026, której fundamentem jest transformacja w kierunku globalnego dostawcy technologii do nieinwazyjnej diagnostyki kardiologicznej. Spółka ma zapewnione finansowanie na realizację celów strategicznych do 2026 r. w wysokości 39 mln zł. Spółka stawia na wzrost organiczny poprzez pozyskanie nowych klientów, ale nie wyklucza również rozwoju swojej działalności poprzez partnerstwa biznesowe i technologiczne, także w formie fuzji i przejęć, podała spółka.

Medicalgorithmics stawia na komercjalizację autorskiego oprogramowania do analizy danych medycznych, algorytmów AI/ML oraz oprogramowanie do integracji z urządzeniami firm trzecich, podano. Spółka podkreśliła też, że koncentruje się na rynku amerykańskim, gdzie ma największy potencjał wzrostu za sprawą technologii i dzięki wsparciu nowego inwestora strategicznego – Biofund. Ponadto przewagi technologiczne spółki umożliwiają globalne skalowanie jej rozwiązań i jest w dobrej pozycji, by zwiększyć skalę działalności w USA, Europie i Azji.

„Rozpoczęliśmy transformację modelu biznesowego i rozwijamy się w kierunku globalnego dostawcy innowacyjnych rozwiązań dla sektora ochrony zdrowia. Przez wiele lat oferowaliśmy zamknięty ekosystem z fizycznym urządzeniem. Przekształcamy się w firmę, która będzie specjalizowała się w usługach analizy danych z wykorzystaniem algorytmów sztucznej inteligencji” – powiedział członek zarządu ds. finansowych Maciej Gamrot, cytowany w komunikacie.

Spółka podała, że przyjęta strategia zakłada rozwój w nowym modelu biznesowym, polegającym na oferowaniu produktów bez wyłączności terytorialnej. Oprogramowanie PocketECG będzie oferowane jako samodzielny produkt. Istotnym elementem nowej strategii będzie integracja autorskiego oprogramowania z urządzeniami firm trzecich do diagnostyki kardiologicznej, co otworzy nowe możliwości w zakresie skalowalności technologii spółki.

„W nowej strategii rozdzielamy oprogramowanie od sprzętu w zakresie sprzedaży, co może wygenerować nam nowe strumienie przychodów. W najbliższych latach nasza sprzedaż będzie skoncentrowana przede wszystkim na rynku amerykańskim, gdzie mamy największy potencjał wzrostu za sprawą naszej technologii. Już działamy bez wyłączności terytorialnej w USA, co umożliwia nam pozyskanie wielu nowych klientów (IDTF oraz firm dostarczających technologie medyczne) i pozwoli na lepszą penetrację amerykańskiego rynku. Umocniliśmy globalną strukturę sprzedażową. Mamy doświadczony międzynarodowy zespół z dogłębnym zrozumieniem rynku usług medycznych, dzięki czemu jesteśmy w bardzo dobrej pozycji, by rosnąć na zagranicznych rynkach” – powiedział członek zarządu ds. handlowych Jarosław Jerzakowski.

Filarem nowej strategii jest rozwój nowoczesnego oprogramowania, algorytmów AI/ML oraz rozwiązań chmurowych dla sektora ochrony zdrowia. Spółka planuje rozpocząć komercjalizację innowacyjnej technologii do obrazowania serca VCAST. W planach jest również realizacja badań naukowych wspierających rozwój najnowocześniejszych technologii medycznych, podano.

„Tworzymy kompleksowy ekosystem obejmujący algorytmy, oprogramowanie i urządzenia do diagnostyki kardiologicznej. Przekształcamy się w firmę technologiczną, która dostarcza wysoce skalowalne rozwiązania AI dla sektora ochrony zdrowia. Inwestujemy w nowe technologie i rozbudowujemy nasze możliwości badawczo-rozwojowe, które zwiększą wartość diagnostyczną naszych rozwiązań. Widzimy ogromny potencjał w naszym nowym produkcie, VCAST, który może zrewolucjonizować diagnostykę choroby wieńcowej w przyszłości” – przekazał członek zarządu ds. technologii Przemysław Tadla.

Medicalgorithmics to obecna na rynku od 2005 roku spółka wysokich technologii działająca w obszarze nieinwazyjnych urządzeń medycznych. Grupa dąży do osiągnięcia pozycji wiodącego dostawcy rozwiązań systemowych i algorytmicznych w diagnostyce kardiologicznej, w szczególności w zakresie analizy sygnału EKG. Spółka działa na m.in w USA i w Azji. W 2014 r. spółka przeniosła się na rynek główny warszawskiej giełdy z NewConnect, na którym była notowana od 2011 r. Wchodzi w skład indeksu sWIG80.

