Medicalgorithmics podpisało umowę na świadczenie usług diagnostyki ECG z największym prywatnym service providerem (IDTF) w Wielkiej Brytanii, podała spółka. Dzięki zawartej umowie algorytmy DeepRhythmAI (DRAI) oraz platforma DRP Medicalgorithmics zostaną udostępnione brytyjskiemu partnerowi po zakończeniu procesu integracji i uzyskaniu odpowiednich zgód regulacyjnych. W przypadku rozpoczęcia stałej współpracy minimalny roczny przychód z tytułu kontraktu wyniesie 439,2 tys. zł.

Nowym kontrahentem polskiego medtechu jest brytyjska firma medyczna specjalizująca się w zdalnej diagnostyce EKG i monitorowaniu rytmu serca. Świadczy usługi analizy EKG oraz analizy badań holterowskich tego samego dnia. Dzięki podpisanej umowie brytyjski partner będzie mógł zwiększać efektywność badań pacjentów, wykorzystując software DRAI oraz platformę DRP. Po upływie 3 miesięcy od podpisania umowy lub po wykonaniu 500 płatnych badań EKG w ramach programu pilotażowego współpraca zostanie automatycznie przedłużona na czas nieokreślony, podano.

„Kolejna umowa z dużym partnerem, stawiającym na innowacyjne i efektywne rozwiązania niezbędne do obsługi w czasie rzeczywistym dużego wolumenu badań potwierdza jakość i atrakcyjność naszego software’u. Nasz nowy partner korzystał do tej pory z konkurencyjnego produktu, ale zdecydował się na wdrożenie naszej najnowszej technologii AI […]. Rosnącemu zainteresowaniu naszym oprogramowaniem sprzyjają także kolejne integracje klientów i rosnący wolumen sesji EKG realizowanych z wykorzystaniem DRAI. Efektywnie wykorzystujemy to rekordowe zainteresowanie i pracujemy nad podpisaniem kolejnych umów w najbliższych tygodniach. Jednocześnie naszą strategią, odkąd przejąłem stery nad spółką, jest dodawanie minimalnych przychodów do kontraktu. Tak jest również w tym przypadku” – powiedział CEO Kris Siemionow, cytowany w komunikacie.

Od początku 2025 r. Medicalgorithmics dynamicznie się rozwija, zdobywając nowych i aktywując kolejnych klientów, czego efektem jest rekordowa liczba zawartych umów (19 – więcej niż w całym 2024 roku), przypomniano.

Medicalgorithmics to globalny dostawca oprogramowania do nieinwazyjnej diagnostyki kardiologicznej, rozwijający autorskie algorytmy sztucznej inteligencji do analizy danych EKG oraz tomografii komputerowej serca. Zgodnie z nową strategią, która powstała w czerwcu 2023 r. we współpracy z funduszem BioFund – największym akcjonariuszem spółki – firma opiera swoją działalność na nowatorskich technologiach wykorzystujących algorytmy AI i automatyzacje procesów. W 2014 r. spółka przeniosła się na rynek główny warszawskiej giełdy z NewConnect, na którym była notowana od 2011 r.

Źródło: ISBnews