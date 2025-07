Medicalgorithmics podpisał umowę z NexGen MediQ – dystrybutorem technologii medycznych w Szwecji i krajach skandynawskich, podała spółka. Na mocy porozumienia technologia VCAST wykorzystująca AI w obrazowaniu serca (konkurencyjna wobec amerykańskich firm HeartFlow i Clearly), po zakończeniu procesu integracji, będzie dostępna dla klientów na rynku skandynawskim. To druga umowa Medicalgorithmics ze szwedzkim partnerem – w ramach pierwszej umowy NexGen MediQ dystrybuuje software DRAI.

„Podpisanie umowy ze skandynawskim partnerem potwierdza wysoką jakość VCAST oraz realne zainteresowanie rynku naszą przełomową technologią. Jednocześnie dowodzi słuszności naszego założenia, że partnerzy i klienci operujący na rynku diagnostyki kardiologicznej znający jakość i efektywność naszych rozwiązań EKG, poprzez korzystanie z DRAI/DRP, będą w naturalny sposób pierwszymi ambasadorami oprogramowania VCAST, które dzięki certyfikacji CE może być komercjalizowane na kolejnych rynkach. Warto przy tym zaznaczyć, że stawka za 1 sesję VCAST (raport końcowy) jest z reguły wyceniana 10-krotnie więcej niż i tak już atrakcyjna, dwucyfrowa stawka za raport końcowy generowany w segmencie EKG przy wykorzystaniu technologii DRAI” – powiedział CEO Medicalgorithmics Kris Siemionow, cytowany w komunikacie.

NexGen MediQ to dystrybutor nowoczesnych technologii medycznych w Szwecji i krajach skandynawskich. Szwedzka firma zaopatruje szpitale, kliniki, regiony i inne podmioty medyczne w innowacyjne i bezpieczne rozwiązania, które pomagają podnosić jakość opieki nad pacjentem i usprawnić pracę personelu.

Wirtualny Test Obciążeniowy Serca (VCAST) to technologia, która umożliwia nieinwazyjną ocenę stanu naczyń wieńcowych w kierunku diagnostyki choroby wieńcowej serca. Diagnoza przeprowadzana jest w oparciu o niedrogie i szeroko dostępne dane z tomografii komputerowej serca, analizowane przez zestaw algorytmów sztucznej inteligencji. VCAST wspiera lekarzy w diagnozowaniu choroby wieńcowej, oferując szybką i nieinwazyjną alternatywę, przy ułamku kosztów tradycyjnych, znacznie bardziej skomplikowanych i wysoce inwazyjnych metod diagnostycznych, takich jak koronarografia, przypomniano także.

Medicalgorithmics to globalny dostawca oprogramowania do nieinwazyjnej diagnostyki kardiologicznej, rozwijający autorskie algorytmy sztucznej inteligencji do analizy danych EKG oraz tomografii komputerowej serca. Zgodnie z nową strategią, która powstała w czerwcu 2023 r. we współpracy z funduszem BioFund – największym akcjonariuszem spółki – firma opiera swoją działalność na nowatorskich technologiach wykorzystujących algorytmy AI i automatyzacje procesów. W 2014 r. spółka przeniosła się na rynek główny warszawskiej giełdy z NewConnect, na którym była notowana od 2011 r. Wchodzi w skład indeksu sWIG80.

Źródło: ISBnews