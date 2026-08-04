Medicalgorithmics przedłużył współpracę z jednym z pięciu największych amerykańskich centrów diagnostycznych (IDTF), podała spółka. Nowa umowa wydłuża okres współpracy o kolejny rok oraz wprowadza wyższe ceny za realizowane sesje. Wcześniejsza umowa zakładała dwuletnią współpracę po pełnej integracji oprogramowania DRP wraz z algorytmami DRAI z systemem używanym przez centrum diagnostyczne.

„Przedłużenie o kolejny rok współpracy z naszym największym klientem – piątym co do wielkości IDTF w Stanach Zjednoczonych – to dla nas jednoznaczne potwierdzenie skuteczności rozwiązań, które oferujemy. To, że tak duży i wymagający gracz na rynku amerykańskim zdecydował się przedłużyć kontrakt z odpowiednim wyprzedzeniem oraz zgodził się na waloryzację ceny za sesję, pokazuje, że nasze technologie wyróżniają się na tle konkurencji i stanowią dla klienta realną wartość, a nie jedną z wielu opcji na rynku. Dzięki tej decyzji mamy zagwarantowany znaczący strumień przychodów na 2028 rok, co daje nam stabilny fundament do dalszego rozwoju. To także potwierdzenie globalnego potencjału naszego oprogramowania – sygnał, że liczące się podmioty w branży diagnostyki kardiologicznej doceniają nasze rozwiązania i chcą z nich korzystać na co dzień” – powiedział CEO Kris Siemionow, cytowany w komunikacie.

Umowa z piątym co do wielkości IDTF została podpisana w styczniu 2025 r. Obejmuje ona świadczenie określonych usług oraz licencjonowanie oprogramowania DeepRhythmPlatform (DRP) z algorytmami sztucznej inteligencji DeepRhythmAI (DRAI) do analizy sygnałów EKG z urządzeń amerykańskiego IDTF. W lipcu ub.r. miała miejsce integracja wspomnianych rozwiązań.

Umowa istotnie wypłynęła na wzrost wyników notowanych przez spółkę. W II kwartale br. odnotowano szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży na poziomie 10,8 mln zł, co daje wzrost na poziomie +55% r/r. szacunkowy wynik EBITDA na poziomie 1,2 mln zł. Dynamika wzrostu przychodów na rynku amerykańskim wyniosła wówczas 111% r/r, podkreślono.

Medicalgorithmics to globalny dostawca oprogramowania do nieinwazyjnej diagnostyki kardiologicznej, rozwijający autorskie algorytmy sztucznej inteligencji do analizy danych EKG oraz tomografii komputerowej serca. W 2014 r. spółka przeniosła się na rynek główny warszawskiej giełdy z NewConnect, na którym była notowana od 2011 r.

Źródło: ISBnews