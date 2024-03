Medicalgorithmics wprowadził na globalny rynek bezprzewodowe rozwiązanie do monitorowania pracy serca o nazwie Kardiobeat.ai, podała spółka. Nowe urządzenie typu „wearable” rozszerza ofertę produktową spółki, umożliwiając jej wejście na rynek małych, działających off-line urządzeń do rejestracji danych o pracy serca. Pierwsze dostawy Kardiobeat.ai trafią w marcu do klientów z Wielkiej Brytanii i Indii.

„Od wielu lat rozwijamy własne urządzenia do monitorowania pracy serca PocketECG. W ostatnich miesiącach zintegrowaliśmy nasze oprogramowanie do analizy EKG z podobnej klasy urządzeniami innych producentów. Jednak nie każdy klient potrzebuje zaawansowanego technologicznie holtera, które dzięki stałemu, bezprzewodowemu połączeniu z internetem umożliwia monitorowania prace serca w czasie rzeczywistym. Cześć klientów poszukuje bardziej budżetowych i mniejszych rozwiązań, które mogą zbierać dane w trybie off-line. Dzięki Kardiobeat.ai jesteśmy w stanie odpowiedzieć na ich potrzeby i tym samym zapełnić lukę w naszej ofercie produktowej” – powiedział członek zarządu ds. technologii Przemysław Tadla, cytowany w komunikacie.

Pierwsze dostawy Kardiobeat.ai w marcu trafią do klientów z Wielkiej Brytanii i Indii. Rejestrator EKG będzie wkrótce dostępny także w Unii Europejskiej i Kanadzie. W przypadku pojawienia się zainteresowania ze strony klientów, Medicalgorithmics zamierza wprowadzać Kardiobeat.ai na kolejne rynki.

Oprogramowanie Medicalgorithmics do analizy diagnostyki arytmii jest dopuszczone do użytku w ponad 50 państwach na całym świecie, więc potencjalnie na tylu rynkach może być sprzedawany Kardiobeat.ai, podkreślono.

Medicalgorithmics to obecna na rynku od 2005 roku spółka wysokich technologii działająca w obszarze nieinwazyjnych urządzeń medycznych. Spółka działa na m.in w USA i w Azji. W 2014 r. spółka przeniosła się na rynek główny warszawskiej giełdy z NewConnect, na którym była notowana od 2011 r. Wchodzi w skład indeksu sWIG80.

Źródło: ISBnews