Medicover przejął markę CityFit, do której należy sieć łącznie 26 klubów fitness w 13 miastach z czego 5 klubów w Warszawie, podała spółka. Jak podkreśliła, to jedna z większych akwizycji dokonanych przez Medicover w obszarze sportu; dziś portfolio własnych obiektów sportowych Medicover przekracza liczbę 170.

„W ramach przejęcia do Medicover dołącza aż 26 klubów fitness i siłowni CityFit zlokalizowanych w 13 miastach w Polsce, co znacząco poszerza zasięg firmy. CityFit przez ponad 10 lat obecności na rynku zbudowało silną markę, która wyróżnia się nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi, wielokrotnie nagradzanymi standardami obsługi klienta oraz całodobową dostępnością i automatyzacją procesów. To jedna z większych akwizycji dokonanych przez Medicover w obszarze sportu, a zarazem jedna z większych inwestycji w 30-letniej historii firmy. Dziś portfolio własnych obiektów sportowych Medicover przekracza liczbę 170” – czytamy w komunikacie.

CityFit to ogólnopolska sieć zautomatyzowanych klubów fitness działająca w modelu 24/7, obecna na rynku od ponad 10 lat. Dysponuje profesjonalną sportową infrastrukturą – klubami o powierzchni od 1400 do 3200 m2, podzielonymi na strefy treningowe (w największym klubie jest ich 14) i wyposażonymi w sprzęt marek premium. Społeczność skupiona w obiektach CityFit to niemal 130 tys. trenujących, a przez ponad 10 lat działalności kluby CityFit odwiedziło ponad 1 mln klientów, podano także.

„Marka CityFit to także jedna z najbardziej zaawansowanych technologicznie marek w branży. Od początku działalności stawia na innowacje, automatyzację procesów i najwyższą jakość infrastruktury. Jako pierwsza sieć w Polsce wprowadziła biometryczny system dostępu oraz wejścia na QR kody, wyznaczając nowy standard w zarządzaniu dostępem do klubów fitness. Jednocześnie kluby CityFit pozostają miejscem, gdzie to klient decyduje, czy chce korzystać wyłącznie z udogodnień samoobsługowych, czy skorzystać z pomocy zespołu obecnego w klubach” – podkreślono w materiale.

Na przestrzeni ostatnich kilku lat biznesowe portfolio Medicover poszerzało się o kolejne rozpoznawalne brandy ze świata sport & fitness, m.in. Fitness World (obecnie: Well Fitness), Holmes Place (obecnie: Stellar premium fitness club), Just GYM, czy McFIT, przypomniano.

„Wybraliśmy Medicover jako inwestora w tej transakcji, ponieważ dostrzegamy liczne synergie zarówno w zakresie działalności biznesowej, jak i w możliwościach dalszego rozwoju dla naszego zespołu. Jako pionierzy na polskim rynku fitness, wprowadziliśmy innowacyjny model low-cost premium, który zdobył uznanie i lojalność setek tysięcy klubowiczów. Nasza technologia, w tym system CRM oraz aplikacja mobilna, stanowią kluczowe elementy naszej działalności, które będą stanowiły podstawę integracji z Medicover. Firma zyska silną, innowacyjną markę oraz zaawansowane rozwiązania technologiczne, które doskonale wpisują się w jej portfolio, wspierając dalszy rozwój i umacniając pozycję na rynku” – skomentował założyciel i właściciel CityFit Richard Keen, cytowany w komunikacie.

Wcześniej w tym tygodniu Urząd Ochrony konkurencji i Konsumentów wydał warunkową zgodę dla spółki ABC Medicover Holdings BV z grupy kapitałowej Medicover na przejęcie kontroli nad 16 spółkami z grupy CityFit prowadzących kluby fitness. Przejmujący musi jednak sprzedać dwa kluby: w Bielsku-Białej i Gliwicach.

Źródło: ISBnews