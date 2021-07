Medinice zawarło z holenderską spółką list intencyjny dotyczący nabycia przez Medinice lub spółkę przez niego kontrolowaną praw do globalnie opatentowanych urządzeń kardiochirurgicznych „Suction Knife” oraz „SpaceMaker”, podała spółka. Koszt nabycia ma wynieść 283,4 tys. euro.

Projekty „Suction Knife” oraz „SpaceMaker” objęte są międzynarodową ochroną patentową. Autorem patentów dla obu narzędzi jest prof. Paul Gründeman – światowej sławy kardiochirurg oraz członek rady naukowej emitenta, podkreślono.

„Suction Knife to nóż do precyzyjnego nacinania tkanek w minimalnym czasie bez ryzyka uszkodzenia okolicznych tkanek. Suction Knife dzięki specjalnej konstrukcji i zastosowanej technologii pozwoli chirurgowi na wykonanie perfekcyjnego nacięcia osierdzia i wprowadzenie urządzenia do wykonania zabiegów leczniczych lub diagnostycznych bez uszkodzenia okolicznych tkanek lub ściany serca i naczyń” – czytamy w komunikacie.

SpaceMaker to wielofunkcyjne, nadmuchiwane urządzenie do zastosowania przy zabiegach małoinwazyjnych, które ma ułatwiać dostęp i manewrowanie instrumentami endoskopowymi dzięki wytworzonej przestrzeni pomiędzy narządami, wyjaśniono także.

Zgodnie z listem intencyjnym, emitent lub spółka przez niego kontrolowana mają nabyć prawa własności intelektualnej dotyczące obu projektów, danych i wyników prac badawczo-rozwojowych związanych z projektami oraz patentów dot. przejmowanych projektów. Całkowita kwota, do zapłaty której zobowiązany będzie emitent lub spółka przez niego kontrolowana w związku z nabyciem praw do projektów, wyniesie 283 399,89 euro, podano również.

„Zamiarem stron jest wynegocjowanie i podpisanie dokumentów transakcyjnych, w tym umowy nabycia praw do projektów oraz porozumień przenoszących prawa do patentów odnoszących się do projektów przed dniem 15 sierpnia 2021 r., po spełnieniu się określonych w Memorandum of Understanding warunków zawieszających, w tym satysfakcjonujących wyników przeprowadzonej przez emitenta analizy due diligence oraz uzyskania odpowiednich zgód korporacyjnych” – czytamy dalej.

Rolą Medinice, pod warunkiem dojścia transakcji do skutku, będzie doprowadzenie obu projektów do etapu komercjalizacji oraz monetyzacji narzędzi medycznych Suction Knife oraz SpaceMaker przy koordynowaniu procesu rozwoju obu urządzeń przez prof. Paula Gründemana, którego zaangażowanie jest kluczowym elementem rozwoju projektów. Z tego względu w planach emitenta jest zawiązanie spółki kontrolowanej przez emitenta (w której emitent zamierza posiadać 85% udziałów), która nabędzie prawa do projektów i w której udział kapitałowy będzie posiadał również prof. Paul Gründeman, podsumowano.

Medinice to polska firma o globalnym zasięgu, będąca platformą dla rozwiązań stosowanych w kardiologii. Firma rozwija własne projekty oraz projekty pozyskane od naukowców z Polski i zagranicy. Zespół tworzą profesjonaliści z obszaru medycyny, badań klinicznych, prawa (w szczególności własności intelektualnej) oraz finansów. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w grudniu 2020 r.

Źródło: ISBnews