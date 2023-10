Medinice ma nadzieję, że dokona komercjalizacji produktu w 2024 r., poinformował prezes Sanjeev Choudhary. To z kolei pozwoli na osiągnięcie zysku netto i realizację polityki dywidendowej.

„Spółka usilnie pracuje, żeby komercjalizować pierwszy produkt, który jest najbardziej rozwinięty; jest to PacePress. Pracujemy z naszym doradcą, Clairfieldem, ale nie czekając na ich działania, my również jesteśmy w kontakcie z szerszym gronem nabywców naszych produktów, na dwa projekty. […] Wierzymy, że te rozmowy zamienią się w jakiś konkretny 'papier’ w przyszłym roku” – powiedział Choudhary podczas konferencji prasowej.

„Na stronie internetowej można znaleźć naszą politykę dywidendową, która była deklarowana, jakie zyski będą, na jakim poziomie i wtedy jesteśmy zobowiązani, żeby dzielić się dywidendą z naszymi akcjonariuszami. Mam nadzieję, że ten moment będzie na pewno w przyszłym roku” – powiedział także.

Polityka dywidendowa spółki zakłada, że 15-50 mln zł zysku netto oznacza przeznaczenie co najmniej 50% na dywidendę; 50-100 mln zł – co najmniej 60%, a ponad 100 mln zł – co najmniej 75%.

PacePress to automatyczna opaska uciskowa, której zadaniem jest zminimalizowanie powikłania po zabiegach (np. wszczepieniu rozrusznika lub ICD).

Medinice to polska firma o globalnym zasięgu, będąca platformą dla rozwiązań stosowanych w kardiologii. Firma rozwija własne projekty oraz projekty pozyskane od naukowców z Polski i zagranicy. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2020 r.

Źródło: ISBnews