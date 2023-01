Medinice podpisało z niemieckim podwykonawcą umowę dotyczącą prac badawczo-rozwojowych dla projektu EP Bioptom, podało Medinice. Wartość umowy to ok. 1 mln euro.

„Zgłosiło się do nas kilka zagranicznych podmiotów. Postawiliśmy, moim zdaniem słusznie, na partnera z Niemiec. To doświadczony podmiot, posiadający cenne umiejętności w prototypowaniu i tworzeniu skomplikowanych urządzeń medycznych, także z zakresu kardiologii. Będziemy współpracować przy jednym z naszych kluczowych projektów o nazwie EP Bioptom. Ufam, że dzięki dużym możliwościom produkcyjnym naszego partnera, w tym odpowiednim zapleczem surowców i podzespołów, uda nam się znacząco przyspieszyć realizację tego projektu” – powiedział prezes Sanjeev Choudhary, cytowany w komunikacie.

EP Bioptom to projekt współfinansowany przez NCBiR, a wartość prac B+R wynosi prawie 5,4 mln zł. Celem projektu jest opracowanie elektrofizjologicznego bioptomu do endokardialnej biopsji mięśnia serca kierowanej mapowaniem elektroanatomicznym 3D. Produkt będzie wykorzystywany podczas biopsji mięśnia sercowego, która jest badaniem pozwalającym na przeprowadzenie badań morfologicznych, immunohistologicznych i strukturalnych w mikroskopie elektronowym, podano.

Pipeline spółki to obecnie ok. dwunastu projektów. Trzy kluczowe to MiniMax, CoolCryo oraz PacePress. Dwa pierwsze obecnie przechodzą zaawansowaną fazę obserwacji w badaniach przedklinicznych. PacePress natomiast przechodzi badania kliniczne i to on ma szansę na gotowość do komercjalizacji w 2023 r., przypomniano również.

Medinice to polska firma o globalnym zasięgu, będąca platformą dla rozwiązań stosowanych w kardiologii. Firma rozwija własne projekty oraz projekty pozyskane od naukowców z Polski i zagranicy. Zespół tworzą profesjonaliści z obszaru medycyny, badań klinicznych, prawa (w szczególności własności intelektualnej) oraz finansów. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2020 r.

Źródło: ISBnews