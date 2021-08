Medinice otrzymało warunkową ochronę patentową od kanadyjskiego urzędu patentowego na wynalazek „Kaniula do plastyki zastawki trójdzielnej”, podała spółka. Ostatecznym wymogiem formalnym uzyskania patentu jest uiszczenie przez spółkę opłaty administracyjnej.

„Celem projektu 'Kaniula do małoinwazyjnej plastyki zastawki trójdzielnej' jest opracowanie kaniuli, która będzie wykorzystywana w postaci kaniuli żylnej do plastyki zastawki trójdzielnej serca, która pozwala na wykonanie zabiegu kaniulacji metodą mniej inwazyjną, skuteczniejszą, tańszą, szybszą i, co najważniejsze, znacznie bezpieczniejszą dla pacjenta niż metoda obecnie stosowana” – czytamy w komunikacie.

Medinice to polska firma o globalnym zasięgu, będąca platformą dla rozwiązań stosowanych w kardiologii. Firma rozwija własne projekty oraz projekty pozyskane od naukowców z Polski i zagranicy. Zespół tworzą profesjonaliści z obszaru medycyny, badań klinicznych, prawa (w szczególności własności intelektualnej) oraz finansów. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w grudniu 2020 r.

Źródło: ISBnews