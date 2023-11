Medinice otrzymało raport z badań przedklinicznych fazy przewlekłej dla projektu MiniMax, mających na celu potwierdzenie bezpieczeństwa i skuteczności cewnika MiniMax, podała spółka. W badaniach potwierdzono bezpieczeństwo, natomiast w zakresie udowodnienia skuteczności działania elektrody nie otrzymano wystarczającej istotności statystycznej w powtarzalności parametrów zabiegu ablacji. Spółka podjęła decyzję o wprowadzeniu modyfikacji.

„W przeprowadzonych badaniach potwierdzono bezpieczeństwo testowanego cewnika. W zakresie drugiego celu badania, t.j. udowodnienia skuteczności działania elektrody, nie otrzymano wystarczającej istotności statystycznej w powtarzalności parametrów zabiegu ablacji. W świetle zgromadzonych danych i wyników testów spółka podjęła decyzję o wprowadzeniu modyfikacji polegających na wymianie niektórych elementów konstrukcyjnych cewnika, mających na celu zwiększenie jego skuteczności poprzez zapewnienie powtarzalności w warunkach klinicznych. Zmiany przyczynią się do osiągnięcia lepszych wyników terapeutycznych. Badania na zwierzętach będą kontynuowane po wprowadzeniu stosownych zmian konstrukcyjnych. Zarząd spółki postanowił o kontynuowaniu fazy badania przedklinicznego do momentu uzyskania statystycznej powtarzalności w użyciu cewnika MiniMax podczas wykonywania procedury ablacji RF” – czytamy w komunikacie.

MiniMax to cewnik do małoinwazyjnej ablacji, posiadający funkcje diagnostyczne i lecznicze. Wykorzystuje on metodę ablacji RF oraz daje możliwość obrazowania komory serca 3D EAM. Dzięki funkcji obrazowania można znacznie ograniczyć użycie szkodliwego dla pacjentów i personelu medycznego promieniowania rentgenowskiego.

Medinice to polska firma o globalnym zasięgu, będąca platformą dla rozwiązań stosowanych w kardiologii. Firma rozwija własne projekty oraz projekty pozyskane od naukowców z Polski i zagranicy. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2020 r.

Źródło: ISBnews