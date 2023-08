Medinice, notowana na GPW polska spółka Medtech, przy współpracy z BioStat, zbliża się do rozpoczęcia fazy badania klinicznego dla swojego projektu CoolCryo®. Zarząd spółki upatruje w tym innowacyjnym rozwiązaniu znaczącego potencjału komercyjnego, co otwiera możliwości inwestorom zainteresowanym dynamicznie rozwijającym się sektorem medycznym.

Medinice SA podpisała strategiczną umowę z renomowanym Centrum Badawczo-Rozwojowym BioStat, które będzie pełnić rolę CRO (Contract Research Organization) w projekcie CoolCryo®. Współpraca ta jeszcze w tym roku umożliwi rozpoczęcie fazy badań klinicznych, które są kluczowym etapem przed komercjalizacją projektu.

– Nasz zespół dokłada wszelkich starań by terminowo realizować, opublikowany w kwietniu, Harmonogram Projektów spółki na lata 2023-2025. Wierzę, że jeszcze w tym roku rozpoczniemy rozmowy handlowe zmierzające do komercjalizacji pierwszego z nich. – mówi Sanjeev Choudhary, założyciel i prezes zarządu Medinice SA.

CoolCryo® służy do leczenia migotania przedsionków poprzez wykonanie krioablacji serca. System CoolCryo® dzięki wykorzystaniu ciekłego azotu jako czynnika chłodzącego, pozwala na uzyskanie niższej temperatury mrożenia niż u konkurencji. W efekcie jest on bardziej wydajny niż aktualnie dostępne systemy krioablacyjne. Jego wykorzystanie zapewnia bezpieczniejsze i skuteczniejsze przeprowadzenie kardiochirurgicznej krioablacji oraz skrócenie czasu trwania samego zabiegu. To nie tylko rewolucyjne rozwiązanie medyczne, ale także dochodowy produkt, którego komercjalizacja powinna przynieść znaczne przychody dla spółki.

– Podczas opracowywania naszych projektów skupiamy się przede wszystkim na potrzebach pacjentów i lekarzy. Dlatego rozwiązanie CoolCryo® ma nie tylko skrócić czas zabiegów kardiochirurgicznych i zmniejszyć ich koszt, ale przede wszystkim być w pełni skuteczne i bezpieczne. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu ciekłego azotu osiągającego temperatury poniżej -190 stopni Celsjusza. – komentuje Prof. Piotr Suwalski, założyciel i przewodniczący Rady Naukowej Medinice.

Notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie spółka Medinice SA konsekwentnie realizuje ambitne cele, w efekcie czego wraz z postępem projektów, zauważa coraz większe zainteresowanie potencjalnych kontrahentów. Zastosowanie zaawansowanych technologii, duży potencjał komercyjny oraz rosnące zainteresowanie ze strony rynku sprawiają, że udział w tym projekcie może przynieść znaczne przychody.

Polski sektor medtech, na którym działa Medinice jest największym rynkiem urządzeń medycznych w Europie Środkowo-Wschodniej, a jego wartość szacowana jest na 13,8 mld USD w 2024 roku. To obiecujący znak dla tych, którzy chcą uczestniczyć w tym rozwijającym się sektorze.

Źródło: Spółka