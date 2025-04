Amerykański Urząd Patentowy (USPTO) przyznał Medinice kluczowy patent na wynalazek „Krioaplikator do małoinwazyjnej ablacji kardiochirurgicznej z końcówką funkcjonalną”, stanowiący integralną część przełomowego systemu CoolCryo, podała spółka. Patent ten wzmacnia ochronę intelektualną projektu na strategicznych rynkach, obejmujących obszar USA, Kanadę, Europę, Japonię, Chiny, Koreę, Izrael oraz Indie, podkreślono.

„Uzyskanie ochrony patentowej dla wszystkich trzech kluczowych elementów systemu CoolCryo w USA oraz Kanadzie to istotny krok w kierunku globalnej komercjalizacji. Spółka przygotowuje się do złożenia dokumentacji do FDA (Food and Drug Administration) w ramach procedury 510(k), co przybliża urządzenie do uzyskania dopuszczenia na rynku amerykańskim – największym rynku technologii medycznych na świecie, którego wartość w 2024 r. szacowano na 200 mld USD i prognozuje się dalszy wzrost w tempie 5,6% CAGR do 2030 r.” – czytamy w komunikacie.

Celem projektu CoolCryo jest stworzenie urządzenia medycznego, służącego do leczenia migotania przedsionków poprzez wykonanie kardiochirurgicznej krioablacji serca.

„Obecnie trwa badanie kliniczne systemu CoolCryo, w ramach którego przeprowadzono już zabiegi u 11 pacjentów. Wstępne wyniki potwierdzają potencjał technologii jako rewolucyjnego rozwiązania w leczeniu zaburzeń rytmu serca” – czytamy dalej.

Medinice to polska firma o globalnym zasięgu, będąca platformą dla rozwiązań stosowanych w kardiologii. Firma rozwija własne projekty oraz projekty pozyskane od naukowców z Polski i zagranicy. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2020 r.

Źródło: ISBnews