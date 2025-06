MedTech Solutions spodziewa się, że w obszarze dystrybucji wyrobów medycznych uzyska zyskowność jeszcze w tym roku i na przełomie 2025/2026 rozpocznie – zgodnie ze strategią – pierwsze działania związane z reinwestowaniem środków z działalności sprzedażowej w nowe technologie, poinformowali członkowie zarządu.

„Jeżeli chodzi o obszar wyrobów medycznych, to będzie tak naprawdę jeszcze ten rok” – powiedział prezes Jarosław Kaim podczas konferencji prasowej, pytany, kiedy spółka spodziewa się wyjścia na zyskowność.

Zarząd podkreślił, że w obszarze dystrybucji spółka jest „w trakcie realizacji najbardziej istotnych faktów” i podtrzymuje, że pierwsze operacje z wykorzystaniem produktów medycznych od GPC Medical będą miały miejsce w II kwartale br. Strategia zakłada uzyskanie w pierwszym roku od podpisania umowy z GPC 3 mln zł przychodów z tego tytułu.

„Liczymy, że więcej sukcesów na tym polu będziemy w stanie przekazać lada moment. Strategia zakłada rozpoczęcie sprzedaży do końca II kw. 2025 r. i my cały czas podtrzymujemy to” – powiedział wiceprezes Michał Janiszewski.

„Piątkowa informacja dotycząca współpracy z grupą zakupową [MEDGZ] na pewno pozwala optymistycznie patrzeć na te założenia i pewnie na tyle optymistycznie, że dzisiaj pewnie powiedzielibyśmy, że bylibyśmy w stanie je spełnić wcześniej. […] Jesteśmy tutaj bardzo pozytywnie nastawieni nawet co do większej skali niż to, co zaplanowaliśmy” – dodał.

Spółka spodziewa się, że rozpocznie reinwestowanie środków z działalności dystrybucyjnej w nowe technologie na przełomie roku.

„Biorąc pod uwagę, że strategia zakłada sprzedaż wyrobów medycznych i reinwestowanie pozyskiwanych środków w nowe technologie, to myślę że pierwsze efekty [strategii] zobaczymy wtedy, kiedy będziemy mogli powiedzieć, że spółka przynosi przychody z wyrobów medycznych i reinwestuje je w nowe technologie. Spodziewam się, że będzie to dosyć szybko, myślę, że IV kwartał/I kwartał 2026 to będą takie symptomy widoczne dla wszystkich. […] Zobaczycie na pewno w raportach finansowych, że przychody się pojawiły i usłyszycie, że rozpoczęliśmy prace nad nowoczesnymi systemami” – zakończył Janiszewski.

MedTech Solutions poinformował w piątek, że zawarł partnerstwo z Medyczną Grupą Zakupową (MEDGZ), która organizuje zakupy dla 250 placówek medycznych. Umowa pozwala MedTech Solutions na korzystanie z rozległego kanału dystrybucji oraz stanowi ważny krok w stronę budowania silnej pozycji na rynku dystrybucji wyrobów medycznych i realizacji założeń strategii rozwoju, podkreślono.

W maju 2025 r. nawiązała strategiczną współpracę z GPC Medical – największym producentem sprzętu ortopedycznego z Indii, którego wyroby medyczne są obecne w ponad 110 państwach. Spółka MedTech Solutions, która jest wyłączonym dystrybutorem GPC Medical w Polsce zakłada, że w związku z realizacją umowy z indyjskim partnerem osiągnie w pierwszym roku jej obowiązywania sprzedaż na poziomie 3 mln zł.

Jednocześnie spółka informuje, że dzisiaj rozpoczęły się zapisy na akcje MedTech Solutions w ramach emisji z prawem poboru. Pozyskane środki zostaną przeznaczone m.in. zwiększenie skali obrotu wyrobami medycznymi, rozwój wiodących projektów B+R oraz planowane akwizycje podmiotów z branży medtech. 5 czerwca br. MedTech Solutions S.A. opublikowała Memorandum Informaycyjne w związku z rozpoczynającą się emisją publiczną do 60,4 mln akcji serii C z zachowaniem prawa poboru na rzecz obecnych akcjonariuszy. Oferta publiczna została uchwalona podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia dnia 26 maja 2025 r. Cena emisyjna akcji została ustalona na 0,10 zł za sztukę. Zgodnie z przyjętym harmonogramem, terminy zapisów podstawowych i dodatkowych potrwają od 9 do 23 czerwca br. Wartość oferty publicznej wynosi do 6,04 mln zł.

MedTech Solutions to notowana na rynku NewConnect innowacyjna spółka działająca na styku medycyny i nowoczesnych technologii. Spółka koncentruje się na rozwoju systemów opartych na sztucznej inteligencji, automatyzacji procesów medycznych, a także na dystrybucji wyrobów medycznych i usługach doradczych.

Źródło: ISBnews