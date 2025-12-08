Medtech Solutions planuje na przyszły rok skalowanie biznesu w dwóch głównych obszarach: dystrybucji wyrobów medycznych oraz wdrożeń własnych rozwiązań cyfrowych opartych na AI, poinformował ISBnews prezes Jarosław Kaim. Zgodnie z jego słowami spółka chce pokazać w raportach za 2026 r. cały zestaw pozytywnych sygnałów – od wzrostu przychodów, przez wdrożenia innowacyjnych produktów, po nowe, perspektywiczne partnerstwa.

„Rok 2026 będzie dla Medtech Solutions przede wszystkim czasem konsekwentnego skalowania biznesu w dwóch głównych obszarach: dystrybucji wyrobów medycznych oraz wdrożeń naszych własnych rozwiązań cyfrowych opartych na sztucznej inteligencji. W segmencie dystrybucji koncentrujemy się na dotarciu z ofertą implantów i instrumentarium do kilkudziesięciu szpitali w całej Polsce. Naszym celem jest utrwalenie obecności produktów GPC Medical i Meril na rynku poprzez skuteczny udział w postępowaniach przetargowych i budowanie długoterminowych relacji z ośrodkami ortopedycznymi” – powiedział Kaim w rozmowie z ISBnews.

Naturalną konsekwencją wzrostu skali będzie równoległe powiększanie zespołu odpowiedzialnego za obszar dystrybucji, tak aby rosnącemu wolumenowi sprzedaży towarzyszyła wysoka jakość obsługi lekarzy i szpitali, dodał.

„Rok 2026 będzie także przełomowy pod kątem narzędzi, jakimi posługujemy się w sprzedaży i obsłudze klientów. Planujemy wdrożenie zintegrowanych systemów, wzbogaconych o aplikacje AI, które pomogą nam lepiej identyfikować potrzeby szpitali, monitorować rynek przetargów, segmentować klientów i personalizować ofertę. Chcemy, aby nasz zespół działał w pełni 'data-driven’, opierając codzienne decyzje biznesowe na rzetelnej analizie danych” – wskazał prezes.

Kolejnym filarem planów spółki są projekty cyfrowe: Reffer AI oraz MDTag.

„W 2026 roku zakładamy przeprowadzenie pilotażowych wdrożeń tych rozwiązań w wybranych ośrodkach i osiągnięcie pierwszych przychodów z tego segmentu. Reffer AI to rozwijane przez nas narzędzie oparte na sztucznej inteligencji, mające wspierać lekarzy i ośrodki badań klinicznych w wyszukiwaniu oraz kwalifikacji pacjentów, między innymi poprzez wykorzystanie technik przetwarzania języka naturalnego (NLP) do analizy dokumentacji medycznej i kryteriów badań. MDTag z kolei to koncepcja 'medycznego klucza’ NFC – fizycznego tagu powiązanego z bezpiecznym profilem zdrowotnym pacjenta, który umożliwia uprawnionemu personelowi szybki dostęp do kluczowych informacji medycznych i łatwiejszą integrację z istniejącymi systemami szpitalnymi. Naszym celem jest, aby Medtech Solutions w 2026 roku był postrzegany nie tylko jako solidny dystrybutor, lecz także jako wiarygodny dostawca innowacyjnych narzędzi cyfrowych dla ochrony zdrowia” – wymienił Kaim.

Akcjonariusze mogą przede wszystkim oczekiwać wyraźnych efektów wykonanej w tym roku pracy nad zbudowaniem fundamentów pod skalowanie działalności. Prezes mówi tu zarówno o wzroście przychodów wynikającym z rozszerzenia obecności spółki w szpitalach, jak i o pierwszych komercyjnych zastosowaniach rozwiązań in-house Medtech Solutions, takich jak Reffer AI i MDTag.

„Chcemy, aby w raportach za 2026 rok widoczne były nie tylko liczby, ale też konkretne informacje o wdrożeniach i projektach, które budują wartość spółki w długim horyzoncie. Jednocześnie pracujemy nad rozwojem portfela partnerstw, zarówno w obszarze dystrybucji, jak i technologii. Celem Medtech Solutions jest nawiązanie w 2026 roku współpracy w zakresie dystrybucji rozwiązań robotycznych w ortopedii. Tego typu projekty wpisują się w najbardziej dynamiczne trendy w medycynie zabiegowej, a dla nas oznaczają wejście na kolejny poziom jako partner technologiczny dla szpitali. Można więc powiedzieć, że 'niespodzianką’ dla akcjonariuszy nie będzie pojedyncze wydarzenie, ale raczej zestaw pozytywnych sygnałów – od wzrostu przychodów, przez wdrożenia innowacyjnych produktów, po nowe, perspektywiczne partnerstwa” – podsumował Kaim.

MedTech Solutions to notowana na rynku NewConnect innowacyjna spółka działająca na styku medycyny i nowoczesnych technologii. Spółka koncentruje się na rozwoju systemów opartych na sztucznej inteligencji, automatyzacji procesów medycznych, a także na dystrybucji wyrobów medycznych i usługach doradczych.

Źródło: ISBnews