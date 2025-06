MedTech Solutions otrzymał pierwsze zamówienia na dostawę produktów medycznych z zakresu chirurgii ortopedycznej do publicznej placówki medycznej, tj. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Piszu, podała spółka. Wdrożenie w szpitalu publicznym produktów z asortymentu MedTech Solutions to pierwszy krok do rozszerzenia kanałów sprzedaży, zwiększenia skali działalności i uzyskania 3 mln zł ze sprzedaży wyrobów medycznych w 1. roku od zawarcia umowy z GPC Medical, podkreślono.

„Wpłynięcie przedmiotowego zamówienia stanowi potwierdzenie i istotny krok w kierunku wdrażania nowej strategii rozwoju spółki, zakładającej połączenie intensywnych działań badawczo-rozwojowych z równoległym generowaniem przychodów z działalności handlowej i doradczej, w tym w szczególności ekspansję na rynek usług medycznych poprzez nawiązanie trwałych relacji z podmiotami leczniczymi i jednocześnie jest wyrazem formalnego wejścia spółki z ofertą wyrobów medycznych na rynek szpitali publicznych. Dotychczas spółka prowadziła sprzedaż wyrobów medycznych wyłącznie na rzecz podmiotów prywatnych, w tym w ramach współpracy z medyczną grupą zakupową MEDGZ sp. z o.o. obsługującą sieć szpitali prywatnych” – czytamy w komunikacie.



Rozpoczęcie współpracy z jednostką publicznej służby zdrowia potwierdza konkurencyjność oferty oraz zdolność do spełniania wymagań formalnych i jakościowych obowiązujących w tym sektorze. Zarząd podkreśla, że wejście na rynek szpitali publicznych to nie tylko rozszerzenie kanałów sprzedaży, ale również szansa na zwiększenie skali działalności.

„Osiągnięcie kamienia milowego, którym było uruchomienie sprzedaży wyrobów medycznych w II kwartale br. to spełniona obietnica złożona akcjonariuszom, ale także ogromna motywacja do realizacji kolejnych założeń strategii rozwoju. Obecnie konsekwentnie dążymy do uzyskania 3 mln zł ze sprzedaży wyrobów medycznych od momentu zawarcia umowy z GPC Medical oraz pozyskania 10 szpitali publicznych i 5 szpitali prywatnych do II kwartału 2026 r.” – dodał prezes Jarosław Kaim, cytowany w materiale.

MedTech Solutions to notowana na rynku NewConnect innowacyjna spółka działająca na styku medycyny i nowoczesnych technologii. Spółka koncentruje się na rozwoju systemów opartych na sztucznej inteligencji, automatyzacji procesów medycznych, a także na dystrybucji wyrobów medycznych i usługach doradczych.

Źródło: ISBnews