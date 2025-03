MedTech Solutions podpisała porozumienie o współpracy z Wojskową Akademią Techniczną (WAT) w sprawie realizacji projektów badawczo-rozwojowych w zakresie bioinżynierii, w tym wyrobów medycznych i wdrażanie technologii opartych na sztucznej inteligencji, podała spółka.

„Nawiązanie współpracy z Wojskową Akademią Techniczną to dla nas strategiczny krok w rozwoju w sektorze nowoczesnych technologii medycznych. Głęboko wierzę w to, że współpraca ze środowiskiem naukowym pozwoli nam uzyskać dostęp do unikalnej wiedzy oraz wsparcia w prowadzeniu badań, które zaowocują stworzeniem przełomowych rozwiązań. Liczę na to, że znajdą one odbicie w wynikach spółki oraz długoterminowym wzroście wartości dla naszych akcjonariuszy” – powiedział prezes MedTech Solutions Jarosław Kaim, cytowany w komunikacie.

Szczególnej uwadze spółka i uczelnia zamierzają poświęcić technologiom związanym z badaniami klinicznymi, analizą i diagnostyką wszystkich składników krwi oraz logistyką w tym obszarze, podkreślono w materiale.

„Dodatkowym obszarem naszych zainteresowań badawczych są technologie, które wykorzystują AI i mieszczą się w obszarze systemów wspierania decyzji lekarza, tzw. CDSS, czyli Clinical Decision Support System. To technologie głębokiej analizy danych, które są nieustannie zasilane nowymi informacjami, umożliwiając lekarzom podejmowanie optymalnych decyzji opartych na najnowszej wiedzy medycznej” – dodał Kaim.

W ramach zawartego porozumienia MedTech Solutions wraz z Wojskową Akademią Techniczną będą prowadzić badania naukowe, prace rozwojowe oraz działania związane z komercjalizacją i transferem do gospodarki innowacyjnych technologii. Współpraca obejmie także doradztwo naukowo-badawcze, konsultacje techniczno-technologiczne i tworzenie ekspertyz oraz organizację konferencji, szkoleń i programów stażowych, wymieniono w informacji.

MedTech Solutions wskazuje, że realizuje nowe kierunki działalności w obszarze innowacyjnych technologii w medycynie, w tym w sektorze nowoczesnych wyrobów medycznych oraz rozwiązań bazujących na AI. Obecnie spółka skupia się na opracowywaniu nowatorskich produktów medycznych i diagnostycznych, dystrybucji produktów medycznych oraz sprzedaży usług consultingowych w obszarze technologii medycznych.

„W MedTech Solutions koncentrujemy się na rozwoju innowacyjnych technologii medycznych, które realnie wspierają sektor ochrony zdrowia. Naszym celem jest dostarczanie zaawansowanych rozwiązań, m.in. systemów wspomagających procesy kliniczne opartych na sztucznej inteligencji, a także nowoczesnych wyrobów medycznych. Jesteśmy przekonani, że nasze zaangażowanie w badania i wdrażanie przełomowych technologii poprawi jakość życia pacjentów oraz pozwoli wspierać i zwiększać skuteczność profesjonalistów z obszaru medycyny w ich codziennej pracy” – podsumował prezes.

W styczniu 2025 r. MedTech Solutions zrealizowała pierwsze kluczowe zamówienie w ramach umowy dystrybucyjnej z Bonetech Medisys Ltd. Kontrakt obejmuje dostawy produktów medycznych, w tym implantów ortopedycznych i materiałów chirurgicznych, a wartość pierwszej transakcji stanowi ok. 10% wartości całej umowy. Zarząd MedTech Solutions przewiduje, że w pierwszym roku obowiązywania kontraktu wolumen sprzedaży przekroczy 350 tys. USD. Pierwsze przychody z realizacji zamówienia mają zostać uzyskane w pierwszym kwartale 2025 r.

MedTech Solutions (dawniej E-Shopping Group) to spółka, która koncentruje się na opracowywaniu innowacyjnych technologii medycznych, dystrybucji produktów medycznych oraz usługach consultingowych w obszarze technologii medycznych. Akcje spółki są notowane na rynku NewConnect.

Źródło: ISBnews