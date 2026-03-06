Medtech Solutions podpisał list intencyjny z organizatorem wydarzeń biegowych, agencją Book Them All, dotyczący wdrożenia systemu MTag. Współpraca zakłada etapowe wdrożenie technologii: pierwsze zamówienie obejmie 1 tys. urządzeń w ramach pilotażu, a po jego zakończeniu partner planuje zakup kolejnej partii obejmującej 4 tys. sztuk. Zgodnie z ustaleniami stron umowa ma zostać zawarta jeszcze w marcu 2026 r.

„Podpisanie listu intencyjnego jest dla nas ważnym krokiem w komercjalizacji technologii MTag oraz budowie sprzedaży w modelu B2B. Wydarzenia masowe to naturalny obszar zastosowania tego rozwiązania, ale widzimy również potencjał wdrożeń w innych sektorach wymagających podwyższonego poziomu bezpieczeństwa” – powiedział wiceprezes Medtech Solutions Michał Janiszewski, cytowany w komunikacie.

MTag to urządzenie w formie klucza NFC umożliwiające szybki dostęp do podstawowych danych medycznych użytkownika w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia. Informacje zapisane w nośniku mogą zostać odczytane offline przez służby medyczne przy użyciu smartfona, co pozwala skrócić czas potrzebny na uzyskanie kluczowych informacji o stanie zdrowia poszkodowanego.

MedTech Solutions to notowana na rynku NewConnect spółka działająca na styku medycyny i nowoczesnych technologii. Spółka koncentruje się na rozwoju systemów opartych na sztucznej inteligencji, automatyzacji procesów medycznych, a także na dystrybucji wyrobów medycznych i usługach doradczych.

Źródło: ISBnews