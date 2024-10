Mennica Polska, za pośrednictwem swojej spółki zależnej Mennica Tower, zawarła porozumienie z syndykiem masy upadłościowej działającym w ramach projektu Mennica Legacy Tower, co co ma doprowadzić do oddalenia lub wycofania wniosku o ogłoszenie upadłości spółki celowej realizującej inwestycje Mennica Towers GGHMT, podała spółka. Mennica Tower zobowiązała się do udzielenia spółce celowej pożyczki w kwocie nie wyższej niż 45 mln zł w celu uregulowania przez Mennica Towers GGHMT (SPV) zobowiązań publicznoprawnych.

„Ustanowienie w sierpniu bieżącego roku syndyka w spółce będącej wspólnikiem Mennicy Polskiej w projekcie Mennica Legacy Tower przyjęliśmy z dużą aprobatą. […] Naszym najważniejszym celem jest doprowadzenie do jak najszybszej spłaty obligatariuszy detalicznych i przywrócenie operacyjnej działalności w spółce projektowej, w tym interesie najemców budynku biurowego Mennica Legacy Tower. Zawarte porozumienie potwierdza, że nie były to puste deklaracje, a nasze zobowiązania materializują się w postaci kolejnych kroków zmierzających do unormowania sytuacji wokół projektu” – podsumowała prezes Mennicy Polskiej Katarzyna Budnicka, cytowana w komunikacie.

Zgodnie z podpisanym porozumieniem dokonane zostaną zmiany w zarządzie spółki GGH MT Sp. z o.o. będącej podmiotem upoważnionym do zarządzania inwestycją. Skład zarządu komplementariusza nie będzie większy niż dwie osoby. Dodatkowo syndyk zobowiązał się, że – po uzyskaniu zgody sędziego komisarza lub rady wierzycieli – Mennicy Tower będzie przysługiwać osobiste uprawnienie do powoływania i odwoływania jednego członka zarządu komplementariusza, przy czym uprawnienie to będzie mieć charakter czasowy, podano w materiale.

Mennica Tower zobowiązała się do udzielenia spółce celowej pożyczki w kwocie nie wyższej niż 45 mln zł w celu uregulowania przez Mennica Towers GGHMT (SPV) zobowiązań publicznoprawnych (podatek VAT, podatek dochodowy od osób prawnych, podatek od nieruchomości). Pożyczka będzie oprocentowana w wysokości WIBOR 3M z dnia udzielenia pożyczki plus 2,4 pkt proc. oraz zabezpieczona 2-rzędną hipoteką na kompleksie Mennica Legacy Tower, podano również.

„Dodatkowo należy pamiętać, że Mennica Polska wraz z grupą współpracujących podmiotów przejęła wszystkie wierzytelności bankowe i w ten sposób stała się największym wierzycielem SPV, co z kolei pozwoli na przywrócenie jej zdolności operacyjnej. Upadłość SPV nie jest w interesie ani wierzycieli, ani interesariuszy projektu” – czytamy dalej w komunikacie.

Jednocześnie, w związku ze złożonym 4 września br. wnioskiem o ogłoszenie upadłości spółki celowej (SPV) przez Cornerstone Partners sp. z o.o., jako wierzyciela SPV w kwocie 103 tys. zł, GGHPFProjekt zobowiązała się do dokonania spłaty wierzytelności przez SVP. W przypadku braku takiej możliwości zobowiązanie zostanie spłacone przez spółkę zależną Mennicy Polskiej (Mennica Tower), podkreślono.

Mennica Polska, uznawana za jedną z najbardziej zaawansowanych technologicznie mennic na świecie, jest czołowym producentem monet i numizmatów w Polsce oraz Europie. Jest także jedynym producentem sztabek złota inwestycyjnego w Polsce oraz liderem w zakresie wdrażania, obsługi i rozwoju systemów karty miejskiej. Ponadto realizuje inwestycje deweloperskie w Warszawie. Spółka jest notowana na GPW od 1998 r.

Źródło: ISBnews