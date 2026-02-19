Spółka zależna Mennicy Polskiej zawarła z konsorcjum Think Construction oraz Firmą Kamieniarz umowę o generalne wykonawstwo siedmiu budynków mieszkalnych wielorodzinnych w ramach inwestycji deweloperskiej Bulwary Praskie w Warszawie za ryczałtowo 220,6 mln zł netto, podała Mennica. Wykonawca zobowiązany jest zakończyć wszelkie prace i uzyskać ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie do 28 lutego 2028 r.

Mennica Polska, uznawana za jedną z najbardziej zaawansowanych technologicznie mennic na świecie, jest czołowym producentem monet i numizmatów w Polsce oraz Europie. Jest także jedynym producentem sztabek złota inwestycyjnego w Polsce oraz liderem w zakresie wdrażania, obsługi i rozwoju systemów karty miejskiej. Ponadto realizuje inwestycje deweloperskie w Warszawie. Spółka jest notowana na GPW od 1998 r.

Źródło: ISBnews