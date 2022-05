Grupa Mennica Polska – za pośrednictwem spółki zależnej – podpisała umowę z firmą Alcatel Submarine Networks – częścią koncernu Nokia, której przedmiotem jest budowa podmorskiego światłowodu jako część planowanego systemu łączącego Europę z Bliskim Wchodem. Wartość umowy to 91,5 mln USD, podała spółka.

„Kolejne kontrakty będą podpisywane wkrótce, a szacowany koszt całego projektu to 190 mln USD. Gotowość systemu planowana jest na połowę 2024 roku” – czytamy w komunikacie.

Rosnący globalnie popyt na przepustowość i szybkość przesyłu danych, przy jednoczesnej potrzebie zapewnienia jego bezpieczeństwa wymaga ciągłego rozwoju infrastruktury światłowodowej, podano w informacji.

„Mennica Polska zbuduje takie połączenie pomiędzy Mediolanem i Bliskim Wschodem. To kompleksowy biznes, w którym spółka zajmie się budową oraz późniejszym utrzymaniem systemu. 18 maja br. została podpisana umowa z firmą Alcatel, należącą do koncernu Nokia, której przedmiotem jest budowa pierwszego z trzech odcinków. Decyzja Zarządu Mennicy Polskiej o wejściu w nowy segment działalności została poprzedzona kompleksowymi analizami rynkowymi, jak również nawiązaniem strategicznych partnerstw” – czytamy dalej.

„Mennica Polska to dojrzała organizacja, która wchodzi w kolejny etap specjalizacji. Wybrany obszar ekspansji jest nam bliski, chociażby ze względu na zaangażowanie w przeszłości w działalność Netii. Biorąc pod uwagę kierunki geograficzne, w których będziemy rozwijać nasz biznes, zaangażowaliśmy się również we współpracę z międzynarodowymi ekspertami. Stoi za nimi ponad 30 lat doświadczenia w takich projektach, jak na przykład budowa transatlantyckiego światłowodu czy połączenia obejmującego 18 krajów między Wielką Brytanią i Japonią. Mamy stabilną sytuację, chcemy więc się rozwijać i inwestować w nowe technologie” – powiedziała p.o. prezesa Katarzyna Budnicka, cytowana w komunikacie.

Dodała, że spółka chce zbudować nowy segment działalności, telekomunikacyjny, który w dłuższej perspektywie ma przynieść wymierne korzyści dla Grupy.

„Ostatnie dwa lata dobitnie potwierdziły, że przemyślana strategia dywersyfikacji biznesu, to w praktyce konkretny zysk dla naszych akcjonariuszy i droga do tworzenia rynkowego benchmarku” – wskazała Budnicka.

Analiza perspektyw długofalowego rozwoju branży, przy uwzględnieniu obecnie posiadanego przez Mennicę Polską know-how oraz ekspertyzy współpracujących z nią podmiotów, pozwoli zbudować w ramach Grupy Kapitałowej kolejny solidny filar biznesowy, podano także.

„Dziś każdy kilometr światłowodu jest na wagę złota. My idziemy o krok dalej. Stworzymy optymalną trasę, która połączy Mediolan z Bliskim Wchodem. Będzie to najbezpieczniejsze i najszybsze połączenie, jakie do tej pory powstało w tej części globu. To nie jest biznes dla każdego – potrzebny jest kapitał, zasoby ludzkie oraz odpowiednie partnerstwa. My to mamy i chcemy to wykorzystać do rozwoju w zupełnie nowym obszarze działalności. Rynek przesyłu danych między Europą a Bliskim Wchodem rośnie o ok. 30% r/r, w związku czym podaż musi nadążyć za popytem. Dziś głównymi kreatorami tego rynku są globalni giganci jak Meta, Google czy Amazon i każdy z nich może być naszym potencjalnym klientem” – wyjaśnił członek zarządu, dyrektor ds. Finansowych w Mennicy Polskiej Artur Jastrząb, cytowany w komunikacie.

Projekt będzie realizowany ze środków własnych, z udziałem funduszy zewnętrznych oraz wsparciem pozyskanym od inwestorów. W związku z realizacją projektu zarząd spółki nie ma obecnie podstaw, aby zmieniać dotychczasową politykę dywidendową, podsumowano w informacji.

Mennica Polska, uznawana za jedną z najbardziej zaawansowanych technologicznie mennic na świecie, jest czołowym producentem monet i numizmatów w Polsce oraz Europie. Jest także jedynym producentem sztabek złota inwestycyjnego w Polsce oraz liderem w zakresie wdrażania, obsługi i rozwoju systemów karty miejskiej. Ponadto realizuje inwestycje deweloperskie w Warszawie. Spółka jest notowana na GPW od 1998 r.

Źródło: ISBnews