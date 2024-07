Obserwując obecną sytuację, można spodziewać się, że w II połowie 2024 roku będziemy świadkami utrzymania się wysokiego kursu złota, ocenia dyrektor zarządzający ds. sprzedaży w Mennicy Skarbowej Adam Stroniawski. W Polsce popyt na produkty inwestycyjne ze złota rośnie, mimo że od ponad trzech miesięcy cena kruszcu utrzymuje się na wysokim poziomie oscylującym w przedziale 2300-2400 USD za uncję.

Zdaniem ekspertów z Mennicy Skarbowej dynamiczny wzrost ceny złota wynika głównie z niepewności na rynkach finansowych – polityka FED oraz sytuacji geopolitycznej – zwłaszcza w wyniku wojny na Ukrainie i na Bliskim Wschodzie. Dlatego inwestorzy coraz częściej zwracają się ku bezpiecznym aktywom, które łatwo sprzedać lub wymienić i aby zabezpieczyć swoje portfele przed ewentualnymi turbulencjami gospodarczymi. Popyt na ten kruszec nadal nie maleje mimo chwilowego nieznacznego spadku kursu złota.

„Cena złota od ponad trzech miesięcy utrzymuje się na stabilnym, wysokim poziomie ponad 2300 dolarów za uncję. W maju uncja złota osiągnęła najwyższą cenę w historii – 2454 USD. Aktualna cena szlachetnego kruszcu, jaką obserwujemy, dziś jest wyższa o ponad 400 USD za uncję w porównaniu do ubiegłorocznej ceny. I choć obserwujemy wysoką cenę szlachetnego kruszcu w porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłym, to chętnych na zakup złota nie brakuje” – czytamy w komunikacie.

Wysokie ceny tego kruszcu odzwierciedlają silne zapotrzebowanie na złoto jako stabilną formę aktywów. Potwierdza to także majowy wynik sprzedaży Mennicy Skarbowej, która w ubiegłym miesiącu osiągnęła nienotowany od roku wzrost sprzedaży, podkreślono.

„Podsumowując pierwsze półrocze 2024, w maju Mennica Skarbowa osiągnęła najwyższy poziom sprzedaży złota od ponad roku, co pozwala sądzić, że kolejne miesiące – zarówno dla spółki, jak i całego rynku – będą równie udane. Pozostałe miesiące pierwszego półrocza, oprócz stycznia i lutego, również były bardzo dobrymi miesiącami sprzedażowymi. Główny wpływ na taką sytuację mają głównie 2 czynniki: wyraźnie rosnące ceny kruszcu oraz sytuacja geopolityczna na świecie. W całej Europie obserwowaliśmy wyraźne spadki sprzedaży, jednak w Polsce notujemy wyraźnie większe zainteresowanie inwestorów złotem właśnie w momencie wyższej wyceny produktów z tego kruszcu. To jest sytuacja powtarzalna” – powiedział Stroniawski, cytowany w komunikacie.

Z drugiej strony, nadal wojna na Ukrainie oraz na Bliskim Wschodzie, a także zwiększająca się niepewność co do rozwiązań czy decyzji gospodarczo-politycznych podejmowanych w przyszłości chociażby przez Unię Europejską oraz największe państwa zwiększają zainteresowanie produktami inwestycyjnymi, które łatwo sprzedać na całym świecie lub wymienić na inne towary, dodał.

„Między innymi dlatego najchętniej kupowanymi wyrobami ze złota są sztabki o małej gramaturze (1 uncja, 5-20g) oraz monety, które są także oficjalnym środkiem płatniczym, np. filharmonicy wiedeńscy czy australijski kangur. Analizując sytuacje na rynkach złota, należy pamiętać, że wszelkie prognozy obarczone są dozą niepewności. Jednakże, obserwując obecną sytuację, można spodziewać się, że w II połowie 2024 roku będziemy świadkami utrzymania się wysokiego kursu złota” – podsumował dyrektor.

Mennica Skarbowa to największy dealer złota inwestycyjnego i innych metali szlachetnych w Polsce, notowany na NewConnect. Głównym obszarem działalności spółki jest sprzedaż złota inwestycyjnego (sztabek i monet bulionowych), a także innych metali szlachetnych oraz biżuterii.

Źródło: ISBnews