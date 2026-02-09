Mercator Estates IV, spółka zależna Mercator Medical, złożył najkorzystniejszą ofertę nabycia nieruchomości w Katowicach zabudowanej sześciokondygnacyjnym budynkiem biurowym wraz z infrastrukturą w ramach postępowania przetargowego zorganizowanego przez Jastrzębską Spółkę Węglową (JSW), podał Mercator Medical. Organizator aukcji udzielił Mercator Estates IV przybicia. Spółka zaoferowała cenę w wysokości 28,5 mln zł netto, która powiększona zostanie o należny podatek VAT.

Mercator Medical to producent rękawic jednorazowych i dystrybutor materiałów medycznych jednorazowego użytku. Jest jednym z najważniejszych graczy w Polsce oraz liczącym się podmiotem na arenie międzynarodowej. W 2013 r. spółka zadebiutowała na GPW. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 542,5 mln zł w 2024 r.

Źródło: ISBnews