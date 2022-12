Mercor obecnie nie widzi w swojej sprzedaży spadków świadczących o pogorszeniu się koniunktury w budownictwie, choć liczy się z tym, że takie mogą wystąpić w przyszłości, poinformował wiceprezes, dyrektor finansowy Jakub Lipiński. Na najbliższe miesiące spółka widzi jednak dobre perspektywy dzięki portfelowi zamówień zapełnionemu na ok. dwa kwartały.

„W tym roku jesteśmy z zamówieniami 15% wyżej, niż byliśmy w analogicznym okresie w roku poprzednim. To są 302 mln zł, to jest poziom zbliżony do poziomu przychodów ze sprzedaży. Ten backlog, mimo wysokiego poziomu nam nie spada, więc widzimy dobre perspektywy na najbliższe miesiące” – powiedział Lipiński podczas konferencji prasowej.

Spółka nie wyklucza, że w dalszej perspektywie pogorszenie koniunktury na rynku budowlanym przełoży się na przychody.

„Jesteśmy późnocykliczni, więc problemy rynku budowlanego, które się pojawiają, docierają do nas z dosyć dużym opóźnieniem. Poziom zamówień, który mamy dzisiaj pozwala nam spokojnie patrzeć na – powiedzmy – najbliższe dwa kwartały. W dłuższej perspektywie jesteśmy w dużej mierze uzależnieni od koniunktury w budownictwie, szczególnie w budownictwie przemysłowym (hale magazynowe, produkcyjne), więc stagnacja na tym rynku na pewno odbije się na naszym poziomie sprzedaży. Tego się trochę obawiamy, nie udajemy, że jest inaczej” – powiedział CFO.

„Na razie w swoich zamówieniach tego nie widzimy, ale 'cudów nie ma’. Jeśli budowlanka stanie, my również będziemy mieli mniej zamówień. Na szczęście jesteśmy późnocykliczni i podobnie jak przy covidzie mieliśmy czas, żeby się przygotować do tej słabszej koniunktury. Jeśli będziemy dostrzegali jakieś problemy na rynku, które się będą przekładały na poziom sprzedaży, będziemy reagowali tak, żeby zminimalizować negatywny wpływ na naszą działalność” – zapewnił.

W okresie od kwietnia do września 2022 r. grupa pozyskała zamówienia o wartości około 302,1 mln zł wobec 263,5 mln zł w analogicznym okresie rok wcześniej, co oznacza wzrost o 15%. Z kolei w październiku 2022 r. Grupa Mercor pozyskała zamówienia o wartości ok. 45,6 mln zł w porównaniu z wartością 41,6 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku, co oznacza wzrost o 10%.

Po sześciu miesiącach roku obrotowego przychody ze sprzedaży grupy wzrosły o 31% r/r do blisko 302 mln zł. W tym samym okresie zysk netto wyniósł blisko 23,2 mln zł (+30,4% r/r), EBIT sięgnął 35 mln zł (+52,1%), a EBITDA w wysokości ponad 43,9 mln zł była o 46,4% wyższa r/r.

Mercor, działający w branży systemów biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych, tworzy międzynarodową grupę kapitałową, która na europejskim rynku należy do grona liderów w swojej dziedzinie. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r.

Źródło: ISBnews