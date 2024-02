Rynek BPO (Business Process Outsourcing, outsourcing procesów biznesowych), czyli zlecanie procesów biznesowych na zewnątrz, rośnie w Polsce skokowo z roku na rok. Według wewnętrznych analiz strategicznych spółki Meritoros SA, która przygotowuje się do debiutu na rynku New Connect, wartość sektora BPO w Polsce to obecnie ponad 7,3 mld zł. A organizacja branżowa ABSL prognozuje, że w najbliższych latach globalnie sektor BPO będzie rósł w tempie 9,4 proc. rocznie (z 261,9 mld USD w 2023 r. do 525,2 mld USD w 2030 r.).

– Na rynku brakuje ofert dla średnich i dużych przedsiębiorstw z polskim kapitałem. Tymczasem chcą one iść w ślady globalnych liderów, dlatego outsourcing procesów biznesowych to perspektywiczna branża i nasz strategiczny kierunek rozwoju – mówi Maciej Paraszczak, prezes Meritoros SA.

Segmentem BPO zainteresowane są przede wszystkim firmy, które dynamicznie się rozwijają – chodzi zarówno o przedsiębiorstwa szybko rosnące, jak i reorganizujące swoją strukturę. BPO pozwala bowiem skupić się firmom na strategicznych zadaniach, dostosować do zmieniających się wymagań rynkowych i przyspieszyć rozwój.

– Dane z rynku międzynarodowego wskazują, że firmy korzystające z BPO mają trzykrotnie większe szanse na osiągnięcie pozycji lidera rynkowego niż firmy, które go nie stosują. Coraz częściej duże polskie firmy idą śladem liderów globalnych i popyt na te usługi szybko rośnie – mówi Dariusz Brzeziński, dyrektor zarządzający BPO w Meritoros SA.

Spółka otworzyła centrum BPO, wyspecjalizowane w obsłudze większych przedsiębiorstw, które świadczy usługi księgowe, administracji kadrowo–płacowej, analizy i optymalizacji procesów wsparcia (back–office) oraz świadczy również usługi IT i transformacji cyfrowej. W centrum BPO będzie zatrudnionych kilkuset wysoko wykwalifikowanych specjalistów.

Szefem zespołu jest Dariusz Brzeziński. Wcześniej jako dyrektor operacyjny Capgemini współtworzył od zera centrum usług francuskiego koncernu w Polsce, był też prezesem BPO Champions, firmy z branży BPO/SSC działającej na Pomorzu, która zatrudnia ponad 150 osób. Jest też autorem wdrożonych strategii rozwoju, pozyskiwania kapitału oraz transformacji operacyjnej i cyfrowej dla dużych przedsiębiorstw, liderów w swoich branżach (tzw. blue chips), w tym firm giełdowych i z listy Fortune 500.

Drugą osobą odpowiedzialną za BPO w Meritoros SA jest Marta Kobińska, która ma ponad 25-letnie doświadczenie w finansach i księgowości, zarówno w międzynarodowych korporacjach, jak i średnich i dużych firmach z kapitałem polskim. Jako dyrektor zarządzający budowała od podstaw Shared Service Center dla spółek z Grupy Publicis. SSC świadczyło usługi księgowości i raportowanie zarządcze, podatków, IT, prawne, HR, płacowe oraz procurement dla przedsiębiorstw z 7 krajów i zatrudniało 150 osób. Z kolei jako dyrektor finansowy w grupie BNG wspierała budowanie struktur finansowych i raportowania oraz zarządzała finansami 10 spółek w portfelu BNG.

– Nasze usługi to przyszłość dla polskich liderów gospodarki, bo z jednej strony BPO zapewnia dostęp do specjalistycznej, eksperckiej wiedzy, z drugiej pozwala na znaczne obniżenie kosztów. W przypadku naszej firmy dzięki nowoczesnej technologii i dużej skali obsługiwanych przez nas operacji oszczędności sięgają 20-30 proc. lub więcej w porównaniu do wewnętrznych działów księgowych i prowadzenia spraw kadrowo-płacowych wewnętrznie – mówi Dariusz Brzeziński.

– BPO pozwala zmniejszyć koszty, uwolnić czas kluczowych menedżerów i skupić się na ekspansji rynkowej i rozwoju. Jesteśmy w stanie pomóc polskim firmom w ekspansji i przyspieszeniu rozwoju – mówi Maciej Paraszczak.

Źródło: Spółka