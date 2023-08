Należąca do Polskiej Grupy Zbrojeniowej (PGZ) spółka Mesko oraz Agencja Uzbrojenia podpisały umowę wartości 400 mln zł na dostawę pocisków kierowanych Spike-LR, podała spółka. Realizację umowy zaplanowano na lata 2023-2026.

Jest to kolejna transza pocisków, które zostały zakupione przez Wojsko Polskie. Pierwsza partia obejmująca 264 wyrzutnie oraz 2 675 rakiet została zakontraktowana w latach 2004-2013, a druga na 1000 sztuk w latach 2017-2020, podano w materiale.

Pociski Spike-LR są produkowane w Mesko na licencji izraelskiej firmy Rafael od połowy ubiegłej dekady.

Przeciwpancerne pociski kierowane Spkie-LR to jeden z podstawowych środków obrony przeciwpancernej Wojska Polskiego. Przeznaczone są do zwalczania czołgów i pojazdów opancerzonych (wyposażonych w pancerze reaktywne) oraz śmigłowców bojowych w odległości od 200 do 4000 m. Poza przenośnymi zestawami ppk Spike-LR wykorzystywanymi przez żołnierzy stanowią one element uzbrojenia m.in. systemów ZSSW-30.

Istniejące od 1924 r. Mesko specjalizuje się w produkcji wysokiej jakości nowoczesnej amunicji i rakiet.

Polska Grupa Zbrojeniowa to grupa kapitałowa skupiająca kilkadziesiąt zakładów przemysłowych, obiektów serwisowych i ośrodków badawczych kluczowych dla polskiego przemysłu obronnego. Jest producentem innowacyjnych systemów i rozwiązań używanych przez Siły Zbrojne RP oraz formacje sojusznicze.

