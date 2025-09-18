Szwajcarska spółka energetyczna MET Group zainaugurowała działalność w Polsce, a jej polska spółka zależna MET Polska chce w ciągu 5 lat znaleźć się w pierwszej dziesiątce największych spółek obrotu gazem ziemnym i energią elektryczną na rynku, poinformował prezes MET Polska Paweł Wierzbicki.

Polska jest 21. krajem, w którym MET Group założył spółkę zależną, a do końca roku chce być obecne ze swoimi spółkami w 25 krajach.

„W ciągu 5 lat chcemy być wśród dziesięciu największych spółek obrotu gazem i energią w Polsce, przy czym będziemy chcieli znaleźć się jak najbliżej pierwszej piątki” – powiedział Wierzbicki podczas konferencji prasowej.

Spółka chce oferować w Polsce długoterminowe umowy na 3-5 lat, w oparciu o rynki zagraniczne, gwarantujące lepsze i stabilne ceny, a także kontrakty PPA, m.in. dla dużych odbiorców przemysłowych i sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

„Mamy już koncesję na obrót gazem i energią, podpisaliśmy pierwsze umowy, a dostawy planujemy rozpocząć od października” – dodał.

MET Group planuje także do 2026 r. posiadać własne aktywa OZE w Europie o mocy 2 000 MW, w porównaniu do 414 MW obecnie.

„W dłuższym horyzoncie Polska jest jak najbardziej w horyzoncie zainteresowania MET Group, jeśli chodzi o akwizycje aktywów OZE” – podsumował Wierzbicki.

MET Group to zintegrowana europejska firma energetyczna z siedzibą w Szwajcarii, posiadająca aktywa i działająca na rynkach gazu ziemnego i energii elektrycznej. MET jest obecna w 21 krajach poprzez spółki zależne, na 32 krajowych rynkach gazu oraz w 44 międzynarodowych hubach tradingowych. Firma zatrudnia 1 350 pracowników i miała 17,9 mld euro przychodów w 2024 r.

Źródło: ISBnews