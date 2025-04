Grupa Mex Polska otworzy 5 lokali w I połowie tego roku, a zgodnie ze strategią na lata 2024-2028 będzie otwierać 6 lokali rocznie. Celem jest dwucyfrowy wzrost EBITDA rocznie dla lokali własnych, poinformował prezes Paweł Kowalewski. Grupa, która rozszerzyła strategię o segment delivery, podtrzymała, że liczy na dodatkowe min. 1 mln zł zysku z tego tytułu w 2025 r., przy 5-proc. wzroście przychodów.

„Obecnie mamy 55 lokalizacji w Polsce i koncentrujemy się na otwieraniu lokali, które mają przynosić zyski – co najmniej 6 lokali rocznie, ale to zależy od pozyskania atrakcyjnych lokalizacji. W tym roku mamy zagwarantowane już 5 otwarć i to oznacza, że 5 otwarć z 6 uda nam się dokonać w ciągu pierwszych sześciu miesięcy br., a co przyniesie II poł. roku – to zobaczymy. Fazę inwestycyjną udaje nam się zrealizować w ciągu 2-3 miesięcy, czyli np. podpisując umowę w lipcu jesteśmy w stanie jeszcze w tym roku uruchomić lokal” – powiedział Kowalewski podczas konferencji prasowej.

Zastrzegł też, że jeśli pojawi się okazja: lokal, który ma ciekawe położenie, to grupa jest też gotowa na kreowanie nowych konceptów gastronomicznych.

„Miasta, w których chcemy funkcjonować to duże miasta oraz najbardziej atrakcyjne miejsca turystyczne, takie jak np. Sopot. Rozwój może odbywać się poprzez multibranding, który pozwala otwierać w jednym mieście wiele lokali. Obserwujemy rynek gastronomiczny w Polsce i w Europie – mówiłem kiedyś o stosunkowo małym nasyceniu rynku w Polsce, gdzie rodzina przeznacza średnio na gastronomię ok. 3% swojego budżetu – czyli daleko w tyle za Niemcami, Czechami czy Słowacją – ale teraz to się zmieniło i jest już powyżej 4%. Rynek – wart ok. 38 mld zł – rośnie ok. 8-10% w skali roku od 2023 r. i w 2025 r. będzie podobnie” – dodał prezes.

Wskazał, że prognozy mówią, iż taki trend nadal będzie się utrzymywał w kolejnych latach, a coraz więcej osób jada „na mieście”, a jeśli w domu, to coraz częściej zamawia jedzenie poprzez usługi delivery.

„Uruchomienie usługi delivery to była nasza bardzo dobra decyzja, a ten temat zaczęliśmy testować podczas pandemii COVID-19. W tym widzimy przyszłość, tym bardziej, że rynek ewoluuje w tym kierunku. W 2025 r. spodziewany jest wzrost przychodów o 5% i zysk netto co najmniej 1 mln zł z tego tytułu. Od dawna naszym celem i motto jest zajmować najlepsze miejsca na rynku i to teraz jest czas na przygotowania do tego rosnącego rynku gastronomicznego, co będzie też skutkować większą walką konkurencyjną i redukcją marż” – zapowiedział prezes.

Spółka informowała wcześniej, że zdecydowała o rozszerzeniu strategii o segment delivery, nawiązując współpracę z globalnym liderem dostaw posiłków na wynos Glovo i szacuje, że decyzja ta może skutkować zwiększeniem przychodów w segmencie restauracyjnym Grupy o co najmniej 5% rocznie oraz wzrost zysku netto Grupy o co najmniej 1 mln zł w 2025 r. Grupa obejmuje w ramach umowy o współpracy usługami delivery swoje wszystkie koncepty kulinarne: The Mexican, PanKejk, Prosty Temat, Pizzanova i Spoco Taco.

Mex Polska odnotował 2,43 mln zł zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2024 r. wobec 3,85 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 5,62 mln zł wobec 6,27 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 16,17 mln zł wobec 14,99 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 106,92 mln zł wobec 95,42 mln zł rok wcześniej. Spółka zaznaczyła, że na wysokość wyniku netto wpływ miało jednak zastosowanie standardu MSSF16, który wyraźnie wpłynął na strukturę kosztów oraz aktywa. Bez uwzględnienia tego czynnika skonsolidowany zysk netto osiągnąłby prawie 4 mln zł, w porównaniu do 4,2 mln zł w poprzednim roku, a zysk EBIT zostałby na stabilnym poziomie 4,5 mln zł.

Na skonsolidowane wyniki wpływ miało siedem otwarć własnych (z dziewięciu ogółem) w 2024 r. Koszty związane z otwarciami tych lokali spowodowały straty w okresie „ścieżki dojścia” do progu rentowności poszczególnych lokali na łączną kwotę 1,6 mln zł. Dla porównania, w 2023 roku, otworzone zostały dwa własne lokale, których straty w okresie ścieżki dojścia wyniosły 0,3 mln zł.

Grupa Mex Polska zarządza lokalami gastronomicznymi kilku marek. Od 2012 r. spółka jest notowana na głównym rynku GPW.

