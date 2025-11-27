Przychody Grupy Mex Polska w tym roku znacząco wzrosną wobec 100 mln zł w 2024 r., a w 2029 r. mogą być na wyższym poziomie niż „konserwatywnie założone” przez analityków 173 mln zł. Podobnie wyższa od zakładanej może być marża netto, powiedział ISBnews prezes Paweł Kowalewski.

Zgodnie z opublikowanym właśnie raportem analitycznym Domu Maklerskiego INC przychody Mex Polska będą rosły średniorocznie o ok. 10,1% do 173 mln zł w 2029 roku, a rentowność netto do ponad 5%. Przychody w 2025 wyniosą ok. 118 mln zł (+12% vs 2024), a tempo wzrostu sprzedaży stopniowo spadnie z powodu rosnącej bazy, do 9-10% w 2029 r. (przy założeniu stabilnej inflacji cen gastronomicznych i braku nowych lockdownów). W scenariuszu bazowym DM IMC przyjęto średnioroczny wzrost liczby lokali o 6 (z 60 do ok. 90 w latach 2024-2029). Według DM INC marże EBITDA i EBIT mają rosnąć w prognozowanym okresie – m.in. marża EBITDA (MSSF16) wzrasta z 14,5% w 2024 do 15% w 2027 i 16% w 2029. Marża netto (zysk netto/sprzedaż) według założeń rośnie z ok. 2,8% w 2024 do 6% w 2027 i 7% w 2029 r.

„Przychody w raporcie analitycznym są założone zdecydowanie konserwatywnie, zaś spadająca dynamika przychodów w kolejnych latach do ok. 10% wynika z tego, że zwiększa się baza przychodów i procentowo ten wzrost będzie się kurczył. Jeśli uda nam się zachować dynamikę otwarć powyżej poziomu ze strategii – a jesteśmy zdolni do tego, żeby otwierać więcej niż sześć lokali rocznie – to jest to bardzo ostrożnościowe założenie i może oznaczać lepsze cyfry niż założone przez analityków. Z tych 173 mln zł może się zrobić np. 200 mln zł, a jeżeli będzie 200 mln zł, to i procenty marży, o których mowa w raporcie, będą lepsze” – powiedział Kowalewski w rozmowie z ISBnews.

„Może się zdarzyć, że będzie więcej otwarć niż sześć lokali rocznie i osiągniemy te 200 mln zł przychodów, ale to nie jest prognoza, tylko obraz naszych możliwości przy założeniach, że przekraczamy plany otwarć ze strategii. Nie deklarujemy tego, ale pokazujemy od lat, że udaje nam się założenia przekraczać. W ub.r. mieliśmy 11 otwarć, a w tym roku 8. Nie jestem w stanie powiedzieć ile będzie w przyszłym roku, bo jesteśmy w trakcie ciągłych rozmów z potencjalnymi wynajmującymi. Mogę tylko powiedzieć, że od momentu, kiedy lokal przejmujemy, czyli podpisania umowy, zaraz potem następuje przekazanie lokalu i jesteśmy zdolni uruchomić lokal nawet po dwóch miesiącach” – wyjaśnił.

W III kw. 2025 r. Grupa Mex Polska zanotowała 36,9 mln zł skonsolidowanych przychodów wobec 30,5 mln zł rok wcześniej, a po trzech kwartałach 2025 r. osiągnęła 93,3 mln zł (wzrost o 17% r/r) wobec 79,6 mln zł. W I-III kw. 2025 r. spółka miała 0,46 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 2,82 mln zł zysku rok wcześnie, a zysk EBITDA sięgnął 11,81 mln zł wobec 13 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

„Wyniki Grupy po trzech kwartałach 2025 roku pokazują wyraźną poprawę naszej dynamiki finansowej. Przychody wzrosły o 17% r/r, a zysk netto w III kwartale powrócił do dodatniego poziomu, co potwierdza, że nasze lokale osiągnęły oczekiwaną rentowność. W ub.r. mieliśmy ponad 100 mln zł przychodów, a w tym roku to będzie bardzo znaczące przekroczenie tych 100 mln. W kolejnych latach też spodziewamy się podobnych wzrostów i jesteśmy bardzo optymistyczni” – powiedział członek zarządu i dyrektor finansowy Dariusz Kowalik podczas konferencji prasowej.

„Ścieżka dojścia do rentowności nie wpłynie na poziom zysku netto w 2026 r., ponieważ wszystkie nowo otwarte lokale Grupy osiągnęły już oczekiwaną rentowność” – dodał.

W okresie od stycznia do września 2025 r. Mex Polska otworzył łącznie siedem nowych lokali, realizując już w sierpniu pełen roczny plan ekspansji. Spółka planuje utrzymywać co najmniej sześć nowych otwarć rocznie także w kolejnych latach, zgodnie z przyjętą strategią rozwoju.

„Zakładamy minimum 6 otwarć rocznie w największych miastach i lokalizacjach o wysokim potencjale, ale naszym celem jest racjonalne otwieranie lokali, tak aby nie zanotować straty, dlatego raz może być więcej, a raz mniej lokali rocznie” – powiedział prezes.

Spółka chce też utrzymać politykę dywidendową, przewidującą wypłatę co najmniej 30% zysku netto za dany rok obrotowy, począwszy od wyniku za 2025 r.

Grupa Mex Polska zarządza lokalami gastronomicznymi kilku marek. Od 2012 r. spółka jest notowana na głównym rynku GPW.

Źródło: ISBnews