Ministerstwo Finansów rozpoczęło pracę nad dwoma nowymi usługami w programie e-PIT, które najprawdopodobniej będą wdrożone w przyszłym roku, poinformował wiceminister, szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) Marcin Łoboda. Dwie nowe usługi to udostępnienie aplikacji mobilnej dla e-PIT oraz możliwość dokonywania opłat kartą płatniczą i kredytową obok obecnej możliwości opłat BLIK-iem. Resort planuje opracowanie w tym roku aplikacji mobilnej dla całego serwisu e-Urząd Skarbowy, a w ramach tego będzie dostępny także do Twój e-PIT.

„W przyszłości planujemy dwie, ale bardzo istotne i merytoryczne istotne zmiany w e-PIT i mam nadzieję, że za rok, gdy spotkamy się to informacje te będziemy mogli na 100% potwierdzić – prace zaczęły się. Pierwsza z nich to aplikacja mobilna – czyli na telefony mobilne będzie udostępniony 'e e-PIT’ – co to oznacza? Każdy z nas będzie miał dostęp w telefonie komórkowym. Druga rzecz, która jest z tym związana dotyczy tego, że możliwość płacenia będzie udostępniona nie tylko przez Blik, ale również każdą inną kartą płatniczą lub kredytową. Te dwie nowe usługi, które pojawią się w naszym oprogramowaniu pozwolą domknąć najważniejsze rzeczy, które są związane z e-urzędem skarbowym. To jest coś co z całą pewnością będzie wyróżniało Polskę jeżeli chodzi o funkcjonowanie urzędu skarbowego” – powiedział Łoboda podczas konferencji prasowej.

„Aplikacja mobilna będzie dotyczyć serwisu e-Urząd Skarbowy. Usług Twój e-PIT jest jedną z usług serwisu e-Urząd skarbowy w związku z tym udostępniając aplikację udostępniamy z pełnymi funkcjonalnościami teraz z tymi, które są dostępne na stronie www. Będzie to cały serwis e-Urząd Skarbowy w formie aplikacji i w ramach tego będzie dostęp także do Twój e-PIT. Chcemy zrobić to w tym roku. Ambitny Plan to połowa roku, zakładamy, że w tym roku aplikacja zostanie udostępniona, więc w przyszłorocznej akcji zeznań – jak wspomniał pan minister – chcemy, by podatnicy, korzystając z aplikacji mieli dostęp szeroki do wszystkich usług e-Urzędu Skarbowego” – powiedziała dyrektor Departamentu Relacji z Klientami Sylwia Zdebiak.

Źródło: ISBnews