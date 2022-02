Michał Mędrek złożył rezygnację z funkcji członka zarządu Firmy Oponiarskiej Dębica (FO Dębica) z dniem 24 lutego 2022 r., podała spółka.

„Powody rezygnacji nie zostały wskazane” – czytamy w komunikacie.

Firma Oponiarska Dębica to polski producent opon do samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych. Od 1995 roku inwestorem strategicznym w spółce jest amerykański koncern The Goodyear Tire & Rubber Company. Jej przychody wyniosły 1,82 mld zł w 2020 r.

Źródło: ISBnews