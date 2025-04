Rada nadzorcza Banku Pekao w ramach postępowania kwalifikacyjnego powołała Michała Panowicza w skład zarządu banku na okres bieżącej wspólnej kadencji, na stanowisko wiceprezesa zarządu banku z dniem 1 września 2025 roku, podał bank.

„Michał Panowicz jest doświadczonym managerem, twórcą i liderem w obszarze transformacji cyfrowej. Konsekwentnie realizuje wyniki finansowe (P&L), budżety, wskaźniki operacyjne, rozwój kadr oraz kompleksową realizację programów w obszarach aktywów, pasywów, płatności, ubezpieczeń i produktów inwestycyjnych, segmentów detalicznych i MŚP, kanałów cyfrowych, technologii i marketingu. Zbudował wielozadaniowe, zwinne zespoły liczące ponad 550 osób, obejmujące ponad 40 narodowości i działające w ponad 20 krajach – zarówno w dużych firmach jak i w startupach” – czytamy w komunikacie.

Karierę zawodowa rozpoczął w Boston Consulting Group w 1998 roku. W latach 2006-2011 pracował dla Microsoft, pełniąc początkowo rolę group manager w globalnym departamencie strategii korporacyjnej w Redmond, oraz dyrektora biura zarządu w pionie polityki cenowej i licencjonowania. Następnie w latach 2011-2015 pracował w mBanku w roli dyrektora zarządzającego programu Nowy mBank oraz dyrektora zarządzającego ds. produktów, marketingu i kanałów elektronicznych, gdzie odpowiadał m.in. za wdrożenie Agile w skali całej organizacji. W latach 2015-2016 pracował w Nordea Banku, gdzie jako senior dyrektor zarządzający i szef bankowości elektronicznej zarządzał zespołem ponad 550 pracowników w 6 krajach i odpowiadał za obszary produktu, IT, operacji, projektowania, CRM i sprzedaży cyfrowej. Następnie do roku 2018 pracował w roli wiceprezesa zarządu ds. produktów i IT w Kreditech będącego największym FinTech w Niemczech. W latach 2018-2024 Michał Panowicz jako dyrektor zarządzający i partner Boston Consulting Group w Londynie, był współzałożycielem „InQbate” sub-brandu Boston Consulting Group, który jest akceleratorem budowy rozwiązań cyfrowych oraz członkiem globalnego komitetu ds. segmentu detalicznego i MŚP w praktyce bankowej Boston Consulting Group jako lider obszaru Omnichannel, wymieniono.

Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w zakresie finansów i bankowości oraz posiada tytuł MBA w Harvard Business School.

Bank Pekao jest częścią grupy PZU. Od 1998 roku bank obecny jest na GPW; wchodzi w skład indeksu WIG20. Aktywa razem banku wyniosły 334,24 mld zł na koniec 2024 r.

Źródło: ISBnews