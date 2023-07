Creotech Instruments z powodzeniem zakończył testy środowiskowe mikrosatelity EagleEye i podtrzymuje plany pierwszej misji satelitarnej na 2024 rok, podała spółka. Zapowiedziała również przystosowanie do roli zaplecza produkcyjnego wyjmowanej nieruchomości w Piasecznie za 3,7 mln zł.

„Nasze urządzenie z powodzeniem przeszło testy, tym samym spełniliśmy kolejne kryteria niezbędne do realizacji następnych etapów tego kluczowego dla naszej spółki projektu. Przewidujemy, że na początku 2024 roku satelita EagleEye będzie gotowy do integracji z rakietą Falcon 9, amerykańskiej firmy SpaceX, która w 2024 roku wyniesie na orbitę naszego polskiego mikrosatelitę obserwacyjnego Ziemi. Tym samym zakończymy nasz wieloletni projekt autorskiej platformy satelitarnej HyperSat, którą – jak już informowaliśmy wcześniej – zamierzamy następnie szeroko komercjalizować. Wierzę, że to przełoży się na rosnące wyniki spółki w kolejnych latach” – powiedział prezes Grzegorz Brona, cytowany w komunikacie.

Testy środowiskowe miały na celu sprawdzenie czy satelita spełnia wymagania niezbędne do wystrzelenia na orbitę oraz czy jest odporny na warunki panujące w kosmosie. Wszystkie etapy badań EagleEye przeszedł pomyślnie, potwierdzając tym samym swoją niezawodność i zwiększając bezpieczeństwo planowanej w 2024 roku misji satelitarnej. Testy odbyły się w Centrum Badań Kosmicznych PAN oraz w Berlinie, przy udziale firmy Exolaunch, która odpowiada za integrację satelity z rakietą Falcon 9 firmy SpaceX i zarządza misją, podano.

Satelita EagleEye przeszedł również testy radiacyjne w Narodowym Centrum Badań Jądrowych, które miały na celu sprawdzenie odporności systemów awionicznych na promieniowanie kosmiczne, podano również.

„Postępy projektu EagleEye przybliżają Creotech Instruments do komercjalizacji swojej autorskiej platformy HyperSat. Aby móc obsłużyć przyszłe zapotrzebowanie na ofertę produktową spółki, na początku roku Creotech rozpoczął najem nowego budynku o powierzchni 2 800 m2 w Piasecznie. 17 lipca 2023 roku spółka podpisała umowę na przystosowanie części z tej powierzchni, o wielkości około 2 000 m2, do specjalistycznej produkcji elektroniki i montażu satelitów. Creotech będzie dysponować m.in. dwoma clean roomami o łącznej powierzchni 250 m2. Okres najmu budynku wynosi 7 lat i potrwa do 31 grudnia 2029 roku, a kwota umowy dotyczącej przystosowania około 2 000 m2 zaplecza produkcyjnego wynosi 3,7 mln zł netto. Uruchomienie specjalistycznej powierzchni jest zaplanowane na grudzień 2023 roku” – podano także.

Projekt satelity obserwacyjnego EagleEye o masie około 60 kg jest oparty na autorskiej platformie HyperSat, która pozwala na prowadzenie różnego rodzaju misji, od technologicznych i naukowych, poprzez misje obserwacyjne i telekomunikacyjne, aż po misje w daleki kosmos. Jej modułowa konstrukcja zapewnia pełną skalowalność w zakresie 25-100 kg, a w przyszłości także ponad 200 kg. Satelita EagleEye zostanie wyposażony w teleskop optyczny zaprojektowany przez Scanway, zdolny do pozyskiwania wysokorozdzielczych obrazów Ziemi na poziomie około 1 m oraz komputer instrumentu opracowany przez Centrum Badań Kosmicznych PAN.

Creotech Instruments jest największą polską firmą produkującą i dostarczającą na światowy rynek technologie kosmiczne oraz specjalistyczną elektronikę i aparaturę, m.in. na potrzeby komputerów kwantowych, kryptografii kwantowej czy laboratoriów fizyki kwantowej i wysokich energii. Spółka zadebiutowała na głównym rynku GPW w lipcu 2022 r., przenosząc się z rynku NewConnect.

Źródło: ISBnews