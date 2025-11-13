Podczas niedawnej rozmowy w studiu poprosiliśmy Judytę Grzechowiak – Wiceprezes Zarządu Milisystem S.A., czyli firmy technologicznej z rynku giełdowego NewConnect o przybliżenie głównego segmentu operacyjnego, związanego z zaawansowanymi symulatorami strzeleckimi (tzw. trenażerami) i szerzej koniunktury na rynku szkoleń strzeleckich, ale przede wszystkim skupiliśmy się na konkretnych celach emisyjnych akcji serii D w ramach prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Nie zabrakło aktualnych celów operacyjnych i strategicznych. Kluczowe wypowiedzi Wiceprezes, w podziale na istotne bloki tematyczne, zebraliśmy poniżej.

O profilu biznesowym Milisystem S.A.:

„Naszym głównym segmentem działalności jest produkcja i dystrybucja trenażerów strzeleckich, które adresujemy zarówno na rynek cywilny, jak i wojskowy. Odbiorcami naszej technologii są szeroko rozumiane służby mundurowe, w tym wojsko i służby ochrony, ale także szkoły, koła łowieckie, kluby sportowe, strzelnice i firmy eventowe. Bierzemy również udział w przetargach publicznych organizowanych przez lokalne samorządy. Nasz produkt umożliwia treningi strzeleckie, bardzo zbliżone do warunków rzeczywistych, które są jednak prowadzone w sposób bezpieczny, ponieważ bez użycia amunicji ostrej. Wykorzystujemy repliki, które odzwierciedlają prawdziwą broń palną, przez co użytkownik trenażera w sposób naturalny trenuje strzelecko tzw. pamięć mięśniową. Bezpieczeństwo zaczyna się od szkoleń – tutaj nasze narzędzie sprawdza się wyśmienicie, a do tego w sposób niskokosztowy wobec konwencjonalnej broni palnej. Wszystko to sprawia, że rozwiązanie przez nas oferowane jest bardziej dostępne, funkcjonalne, łatwiejsze w obsłudze i trafia do szerokiego grona odbiorców” – przybliża podstawowy segment operacyjny Judyta Grzechowiak, Wiceprezes Zarządu Milisystem S.A.

„Poza sprzedażą trenażerów strzeleckich oferujemy również szkolenia dla firm oraz instytucji, które chciałyby przeszkolić swoich pracowników w strzelectwie, ponieważ obserwujemy rosnącą potrzebę zapoznania się z bronią, tak aby w sytuacji, gdy pojawi się potrzeba jej użycia czuć się po prostu pewniej. W istocie nasze szkolenia i nasz trenażer umożliwiają pracę z bronią, ponieważ, pod kątem technicznym, możliwe jest wykorzystanie broni palnej, lecz amunicji ślepej, ale również replik, które dobieramy pod konkretnego klienta” – uzupełnia.

O rynku szkoleń strzeleckich:

„Obecna sytuacja geopolityczna jednoznacznie powoduje wzrost popularności szkoleń strzeleckich. Trend ten jest bardzo widoczny szczególnie na strzelnicach, gdzie niezwykle trudno dostać się na szkolenia strzeleckie. Nasz symulator umożliwia szkolenie w dowolnym miejscu, do którego zostanie dostarczony. Cieszy nas feedback rynkowy, który otrzymujemy choćby ze strony wojska, które jasno wskazuje, że nasze trenażery świetnie sprawdzają się w treningu strzeleckim szczególnie w przypadku osób, które nigdy nie miały styczności z bronią. Do WOT-ów trafiają ludzie z bardzo różnych środowisk, najczęściej bez jakichkolwiek umiejętności obsługi broni. Nasza technologia sprawdza się więc doskonale, zapewniając zarówno pełne bezpieczeństwo, jak również absolutny komfort treningu” – podkreśla aktualne uwarunkowania rynkowe Wiceprezes Milisystem.

O emisji akcji serii D z prawem poboru:

„Jako spółka Milisystem z pewnością chcemy się rozwijać, jednocześnie nie zamierzamy pozostać postrzegani wyłącznie jako producent i dystrybutor trenażerów strzeleckich. Dlatego też zdecydowaliśmy się na szerszy rozwój w ujęciu technologiczno-obronnym i wejście w nowe segmenty rynku związane z produkcją amunicji małokalibrowej, co częściowo zrealizowaliśmy już wiosną tego roku, jak również produkcję dronów i systemów antydronowych. To właśnie tutaj widzimy nowoczesne pole walki i przyjmujemy ten kierunek za bardzo perspektywiczny biznesowo. Jest to nasz kluczowy cel emisyjny, na który chcielibyśmy przeznaczyć 6,7 mln zł ze środków, które zgromadzimy w ramach oferty publicznej akcji serii D w ramach prawa poboru naszych dotychczasowych akcjonariuszy” – wskazuje najważniejszą perspektywę rozwojową Judyta Grzechowiak z Zarządu Milisystem.

„Naszym nadrzędnym celem jest więc poszerzenie oferty produktowej, poprzez rozwój w nowych segmentach rynku w sektorze militarnym w odpowiedzi na wyraźne zapotrzebowanie rynkowe” – dodaje.

„Innym naszym celem emisyjnym jest zdobycie odpowiedniego finansowania na zatowarowanie i rozwój własnej sieci sprzedaży, na co zamierzamy przeznaczyć kwotę 800 tys. zł. Jest to podyktowane dużym popytem rynkowym na produkty i akcesoria militarne, takie jak odzież i obuwie, ale także plecaki ewakuacyjne. Wszystko to chcielibyśmy zaoferować poprzez nasz firmowy sklep internetowy” – kontynuuje.

„Nie zapominamy również o rozwoju naszego flagowego produktu, czyli trenażera strzeleckiego Wisła, planując na ten cel nakłady w wysokości blisko 540 tys. zł. Jednym z istotnych działań w tym zakresie będzie przebudowanie emitera laserowego, ale także m.in. stworzenie sieciowego systemu modułowego, w którym możliwy będzie upgrade naszego trenażera Wisła z uwzględnieniem nowych scenariuszy strzeleckich i taktycznych, które będą jak najbardziej realistyczne i możliwie najpełniej odzwierciedlały realne sytuacje. To przełoży się na jeszcze lepszy trening strzelecki, nie tylko bardziej wiarygodny, ale także wskazujący ewentualne błędy. Myślimy też, żeby skrzynie naszych trenażerów strzeleckich mogły łączyć się pomiędzy sobą, co spowoduje że ich użytkownicy zyskają możliwość wymiany doświadczeń strzeleckich, a my będziemy mogli tworzyć dla nich eventy i zawody strzeleckie. W ten sposób dodatkowo zintegrujemy całą społeczność osób korzystających z trenażera strzeleckiego Wisła” – obrazowo tłumaczy Wiceprezes Zarządu Milisystem S.A.

„Finalnie, aby zrealizować nasze ambitne plany rozwojowe będziemy potrzebować wsparcia ludzi z odpowiednimi kompetencjami eksperckimi. Na zwiększenie zatrudnienia o osoby z doświadczeniem w branży militarnej, ale przy tym posiadające wiedzę ekonomiczną i biznesową przeznaczymy pół miliona złotych. Pamiętajmy, że na końcu każdej transakcji jest człowiek i bez ludzi sobie po prostu nie poradzimy” – podsumowuje.

O aktualnych celach operacyjnych i strategicznych:

„Aktualnie najważniejszym celem, co oczywiste, jest pozyskanie finansowania i zamknięcie emisji akcji na satysfakcjonującym nas poziomie. Chcemy pozyskać maksymalną kwotę, aby następnie przeznaczyć zgromadzone środki na dalszy rozwój. Tak jak wspomniałam przy okazji omawiania konkretnych celów emisyjnych nie chcemy poprzestać wyłącznie na trenażerach strzeleckich, lecz pójść dalej i stworzyć spółkę technologiczno-obronną, która będzie zdolna konkurować z innymi zarówno na arenie krajowej, jak również rynku międzynarodowym. Nie zapominamy oczywiście o bieżącej działalności operacyjnej, będąc w trakcie realizacji umów przetargowych na dostawę trenażerów strzeleckich w ramach programu samorządowego „Strzelnica w Powiecie”. W tym przypadku chcemy wywiązać się ze swoich obowiązani na jak najwyższym poziomie, aby nasi klienci byli absolutnie zadowoleni. Pracujemy niezmiennie nad rozwojem naszych produktów, o czym również nie należy zapominać. Ostatecznym celem jest wypracowanie trwałych kompetencji i wyraźnej konkurencyjności rynkowej jako podmiotu kompleksowo dostarczającego zaawansowane systemy produkcji i komponentów w sektorze militarnym” – kreśli cele operacyjne i strategiczne Judyta Grzechowiak, Wiceprezes Milisystem.

Źródło: Spółka