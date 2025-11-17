W trzecim kwartale 2025 roku Milisystem S.A., czyli spółka technologiczna notowana na rynku alternatywnym NewConnect i oferująca szeroką gamę zaawansowanych rozwiązań symulatorów strzeleckich (tzw. trenażerów strzeleckich), kontynuowała intensywne działania wzmacniające potencjał produkcyjny i sprzedażowy w obszarze wirtualnych strzelnic laserowych, czyli jednego z filarów własnej działalności. Jednocześnie prowadzono konkretne działania organizacyjno-prawne związane z publiczną emisją akcji serii D z prawem poboru, której wartość ofertowa przekroczyła kwotę 10 milionów złotych. Jak wyraźnie podkreślono w raporcie kwartalnym znacząco przybliżyło to spółkę do realizacji długoterminowych celów rozwojowych, przedstawionych w memorandum informacyjnym. W niedługim czasie, zgodnie z harmonogramem emisji, spółka przedstawi podsumowanie wyników oferty publicznej.

„W analizowanym okresie Spółka kontynuowała realizację projektów w zakresie systemów bezpieczeństwa, usług technicznych i wdrożeniowych. Wzrost efektywności procesów operacyjnych oraz optymalizacja kosztów administracyjnych pozwoliły utrzymać stabilny poziom marż. Na wyniki trzeciego kwartału wpływ miało również zwiększenie wolumenu zleceń od kluczowych klientów, w szczególności w zakresie usług serwisowych i instalacyjnych, co przełożyło się na stabilne przychody operacyjne” – przybliżono działalność operacyjną Milisystem S.A. w raportowanym okresie.

„W trzecim kwartale 2025 roku branża technologii bezpieczeństwa oraz usług instalacyjnych charakteryzowała się umiarkowaną dynamiką, jednak utrzymujący się popyt oraz zwiększona świadomość klientów w zakresie systemów zabezpieczeń sprzyjały działalności Milisystem S.A.” – uzupełniono o charakterystykę rynkową w III kw. 2025 r.

„Krótko po zakończeniu trzeciego kwartału ruszyła oferta publiczna zapisów na akcje serii D w ramach prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, a całkowita wartość oferty wyniosła 10.122.000,00 zł. Od 21 października do 4 listopada 2025 r. trwały zapisy podstawowe i dodatkowe, a akcjonariusze którym przysługiwało prawo poboru mogli złożyć zapis na akcje za pośrednictwem domów maklerskich – jedno prawo poboru uprawniało do objęcia siedmiu nowych akcji po cenie emisyjnej 0,12 zł. Kluczowym celem emisyjnym, zaprezentowanym w memorandum informacyjnym, był rozwój działalności w branży militarnej poprzez inwestycję w produkcję dronów, antydronów, produkcję amunicji małokalibrowej lub obrót amunicją małokalibrową – na zrealizowanie tego celu emisyjnego Spółka przewidziała nakłady w wysokości 6.700.000,00 zł” – zwrócono uwagę na główne parametry oferty publicznej oraz kluczowy cel emisyjny.

Podkreślono przy tym konsekwentną realizację strategii rozszerzania oferty produktowej Milisystem S.A. w odpowiedzi na dynamicznie rosnące potrzeby polskiego rynku obronności i bezpieczeństwa.

„Rozpoczęliśmy od inwestycji kapitałowej w obszarze produkcji amunicji małokalibrowej, o czym informowaliśmy jeszcze wczesną wiosną, natomiast wpływy z emisji akcji serii D planujemy wykorzystać na wzmocnienie naszej pozycji poprzez poszerzenie profilu o dwa nowe segmenty operacyjne, czyli produkcję dronów i antydronów. Czynniki geopolityczne i szybko zmieniające się otoczenie rynkowe stawia przed nami określone wyzwania, lecz także otwierają szereg nowych, a wcześniej niedostępnych, możliwości rozwojowych. Chcielibyśmy, aby oferowane przez nas rozwiązania w branży militarnej były nie tylko odpowiednio jakościowe, ale również pozwoliły nam wypracować satysfakcjonujący poziom marżowości i trwałą konkurencyjność rynkową” – komentuje plany poszerzenia oferty produktowej Zarząd Milisystem S.A.

„Przed nami ambitne cele i dalsza realizacja obranych kierunków rozwoju – istotne jest przede wszystkim zamknięcie emisji akcji serii D na satysfakcjonującym poziomie zgromadzonych środków finansowych, ale także zabezpieczenie odpowiednio wysokich kompetencji, związanych z naszym funkcjonowaniem na rynku militarnym. Wiele wskazuje, iż IV kwartał 2025 roku będzie dla Spółki bardzo udany, zarówno pod względem kapitału, jaki zbierzemy na realizację strategicznych celów, ale także pod względem wyników finansowych” – podsumowano aktualne cele operacyjne i perspektywy biznesowe.

W III kw. 2025 r. Grupa Kapitałowa Milisystem S.A. wygenerowała skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży w wysokości 721.374,37 zł oraz stratę netto 760.554,50. Na poziomie jednostkowym Milisystem S.A. było to odpowiednio 85.076,42 zł oraz 298.358,39 zł.

Źródło: Spółka