Milton Essex w 2025 roku wchodzi z nową perspektywą produktową – w IV kwartale 2024 r. zakończyły się pilotażowe badania kliniczne skanera SkinSENS™ oraz uruchomiony został wspólny z Zurad Sp. z.o.o program nakierowany na promocję i sprzedaż bramek FaceCOV™ ActiveScan™.

Ostatni IV kwartał 2024 roku upłynął technologicznej Spółce Milton Essex, notowanej na rynku NewConnect, pod znakiem intensywnych prac związanych z ostatnią fazą badan klinicznych. Spółka zgodnie z harmonogramem raportowanym do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych zakończyła pilotażowy program badań klinicznych systemu SkinSENS™, który był jednym z większych tego typu eksperymentalnych projektów badawczych z udziałem pacjentów i skoncentrowanym na problemie cyfrowej diagnostyki aeroalergii, mającym na celu perspektywiczne uruchomienie pierwszej europejskiej platformy e-Health kompleksowo obsługującej pacjentów-alergików pod kątem potwierdzenia możliwości zastosowania leczenia odczulającego, które może prowadzić do znacznego zmniejszenia ryzyka rozwoju najczęstszej postaci astmy na tle alergicznym (IgE-zależnej). Drugim absorbującym tematem w IV kwartale ub. r. było intensywne wejście, wspólnie z partnerem technologiczno-produkcyjnym Zurad Sp. z o.o., należącym do Polskiej z Grupy Zbrojeniowej, w nowy etap przygotowań do komercjalizacji biometrycznej bramki FaceCOV™ w wersji ActiveSCAN™. Podkreślono też ważny krok na tym polu, mianowicie utworzenie wspólnego zespołu konstrukcyjno-rozwojowego, co oznacza nie tylko pozytywne zmiany organizacyjne, ale przede wszystkim jest konkretnym działaniem gwarantującym szybkie reagowanie na potrzeby rynkowe i wymogi adaptacyjne zgłaszane przez odbiorców systemu, którzy potrzebują rozwiązań dedykowanych, precyzyjnie odpowiadających ich wymogom i potrzebom. Głównym priorytetem w tym obszarze jest przygotowanie zintegrowanego systemu na potrzeby kontroli granicznej. Kluczowym tematem są także prace konstrukcyjne nad wariantem mobilnym łączącym 3 bramki w zabudowie kontenerowej, zapewniającym wysoką przepustowość nawet do 3000 osób/h, w zależności od typu zastosowanej technologii barier uchylnych.

W IV kwartale 2024 Spółka nie realizowała oprócz prac badawczych dodatkowych zamówień i sprzedaży, co wpłynęło na stratę w wysokości 108 933,18 zł. Zarząd, jednakże wyraźnie zaznaczył, że w przekroju całego roku 2024 Milton Essex S.A. wypracował łączne przychody ze sprzedaży w wysokości 621.732,60 zł co stanowi wzrost o 220.078,60 zł w porównaniu do analogicznego okresu 2023 roku.

„Spółka pod koniec 2024 roku znajdowała się w ostatniej, końcowej fazie projektowej B+R, w związku z tym nie wypracowuje jeszcze takiego poziomu przychodów, które pozwoliłyby całkowicie wyeliminować ryzyko utraty płynności. W okresie do kiedy spółka nie będzie osiągała regularnych przychodów z komercjalizacji swoich produktów ryzyko utraty płynności finansowej jest podstawowym ryzykiem prowadzonej w chwili obecnej działalności spółki.”

„Koszty działalności operacyjnej wyniosły 145.717,09 zł, wobec 153.521,57 zł rok wcześniej, co świadczy o utrzymywaniu dyscypliny wydatkowej”, oraz jak wskazuje Zarząd jest to poziom typowy dla końcówki roku, gdy przewagę ma finalizowane rocznych faz B+R, co wiążące się z tym, że gros czasu poświęcane jest na opracowanie danych i przygotowanie sprawozdań, niż na inne działania. Wspomniano także, że Zarząd Milton Essex S.A. oczekuje na rozliczenie z NCBiR po złożeniu raportu z fazy B+R, co powinno nastąpić w kwietniu 2025 r.

„W IV kwartale 2024 roku spółka zapewniła sobie środki finansowe, które znajdą się w dyspozycji spółki na początku 2025 r. w formie pożyczki akcjonariusza w wysokości do 250.000 zł. Środki te zabezpieczają bieżące potrzeby w pierwszej połowie 2025 roku, lecz aby działania w obszarze komercjalizacji produktów miały efektywny charakter niezbędne jest pozyskanie kapitału rozwojowego od partnerów biznesowych i/lub z nowej emisji akcji” – jest to częsta metoda dofinansowania bieżących potrzeb w spółkach realizujących programy B+R i znajdujących się przed ich komercjalizacją, zaznaczono.

Jeśli chodzi o system SkinSENS™ to w tym przypadku moment wejścia na rynek powiązany jest z zakończeniem i opracowaniem wyników badań klinicznych na potrzeby procesu certyfikacyjnego”, co otworzy szeroko możliwości instalacji systemu w placówkach medycznych i to niezależnie od ich wielkości. Zaznaczono, że sprawdzony podczas badań klinicznym nowy sposób realizacji diagnostyki pacjenta-alergika posiada duży potencjał związany z możliwościami cyfrowej platformy Allergoscope™ pozwalającej na ocenę lekarską pacjenta w gabinecie oddzielonym od miejsca przeprowadzenia samych testów, które mogą być z powodzeniem wykonane przez średni personel medyczny, a dane w formie cyfrowej będą powracały do lekarza w systemie telemedycyny. Innowacja ta znacznie poszerza spektrum użytkowników, także na kraje, gdzie infrastruktura kliniczna jest słabiej rozwinięta. W tym aspekcie rozważana jest też wersja typu lite, która będzie mogła mieć także typowe zastosowania w obrazowaniu dermatoskopowym.

„Badanie zostało zakończone zgodnie z harmonogramem zawartym w zezwoleniu, a prowadzony przegląd wyników pokazał wysoki poziom referencyjności materiału badawczego. Zebrano dane od 1000 pacjentów, którzy w znacznym stopniu odzwierciedlali możliwie wszystkie typowe i nietypowe przypadki z jakim może spotkać się w praktyce lekarz używający systemu SkinSENS™. Taki przekrój zróżnicowanych pacjentów jest korzystny dla oceny systemu z użyciem przypadków skrajnych, według modelu wymaganego przez europejskie, jednolite dla wszystkich krajów UE, przepisy” – podsumowano efekty końcowe badań klinicznych systemu SkinSENS™.

„Mając na uwadze trwający proces certyfikacji systemu SkinSENS™, Spółka dokłada wszelkich starań, aby wypełnić obowiązki raportowe związane z zakończonym programem pilotażowym badań klinicznych w możliwie najkrótszym czasie. Celem jest też zminimalizowanie okresu oczekiwania na ocenę jednostki notyfikowanej, co pozwoli na sprawne zakończenie procedury certyfikacyjnej. Dlatego Zarząd utworzył zespół zadaniowy pod kier. doktoranta P. Łukasiewicza, specjalizującego się w medycznej sztucznej inteligencji, który ma za zdanie znaczące przyspieszenie opracowania wyników badania i następnie przygotowanie raportu zgodnego z formatem CER” – wytyczono priorytetowy obecnie cel operacyjny w obszarze SkinSENS™.

W treści komentarza za czwarty kwartał 2024 r. Zarząd Milton Essex S.A. podkreślił, że prawdziwa przełomowa innowacja zawarta jest w sposobie korzystania przez lekarzy i pacjentów z cyfrowej platformy Allergoscope™ wprowadzającej diagnostykę alergii in vivo w erę medycyny opartej o sztuczną inteligencję. Lekarz korzystając z elektronicznego wywiadu przy pomocy aplikacji chmurowej, może bezpośrednio po jego zakończeniu z bardzo dużym prawdopodobieństwem ustalić, czy ma do czynienia z pacjentem-alergikiem i na bazie obiektywnych kryteriów skierować go na testy alergiczne z użyciem systemu SkinSENS™. Same testy mogą być wykonane poza gabinetem, a ich wyniki cyfrowe zostaną przekazane na komputer lekarza. Daje to dużą elastyczność i przyspiesza całą diagnostykę, która może być wykonana w ciągu 1-Dnia, tam, gdzie znajduje się pacjent. Dodatkową korzyścią jest to, że wyniki testów mogą być przetwarzane w celu wspomagania wyboru optymalnej immunoterapii odczulającej spośród dostępnych aktualnie na rynku. Taka opcja jest bardzo wartościową funkcją zarówno dla samego pacjenta, jak i potencjalnie dla firm farmaceutycznych produkujących testy i leki odczulające. Prawidłowy dobór terapii musi być skorelowany z wynikami oznaczeń alergenowych. Pacjent u którego nie wykonano testów nie może otrzymać takiego leczenia.

„Zarząd, korzystając z pomocy ekspertów zewnętrznych, przygotował wzory listów intencyjnych skierowanych do czołowych producentów immunoterapii odczulających i odczynników do testów skórnych, oczekujemy tylko na zakończenie analizy wyników badań klinicznych” – zaakcentowano dalsze potencjalne kroki rozwojowe, związane ze SkinSENS™.

Podkreślono przy tym, że przygotowanie planów nowej emisji akcji w 2025 r. zależy zarówno od akceptacji przez rynek strategii komercjalizacji systemu SkinSENS™, który jest w ostatniej fazie certyfikacji, jak i od rozwoju współpracy z Grupą PGZ i Partnerem ZURAD, która ma na celu wypracowanie wspólnej szerokiej oferty na rozwiązania biometryczne FaceCOV™ ActiveSCAN™. Zwłaszcza w przypadku tego drugiego produktu obecnie dynamicznie zmieniająca się sytuacja w segmencie bezpieczeństwa kreuje duże możliwości i wynikające stąd zapotrzebowanie na bramki typu FaceCOV™ ActiveScan™, przy czym istotnym czynnikiem zewnętrznym, zależnym jednak od decyzji urzędowych, jest ogłaszanie przetargów na tego rodzaju systemy.

Dlatego zacieśnienie kooperacji z Grupą PGZ jest ważnym elementem budowy portfela prospektywnych zamówień na systemy FaceCOV™ ActiveSCAN™ poprzez jak najszybsze przygotowanie i rozpoczęcie oferowania nie tylko wersji podstawowej, ale także wariantów rozwojowych bramki, które z powodzeniem mogłyby mieć zastosowanie do ochrony infrastruktury spółek wchodzących w skład Grupy. Jak podkreślił Zarząd, Milton Essex i ZURAD intensyfikują współpracę zarówno nad aspektami technicznymi systemu FaceCOV™ ActiveScan™ jak i nad promocją i prezentacją jego kolejnych innowacyjnych rozwiązań podczas kluczowych wydarzeń branżowych m.in. podjęto decyzję o zaprezentowaniu FaceCOV™ ActiveScan™ w trakcie najważniejszych konferencji i targów poświęconych bezpieczeństwu publicznemu i ochronie infrastruktury krytycznej. System został przedstawiony m.in. podczas Konferencji w Ołtarzewie pt. „Prezentacja najnowszych rozwiązań technicznych służb porządku publicznego oraz zarządzających bezpieczeństwem”, z udziałem przedstawicieli służb specjalnych, policji, wojsk specjalnych, Straży Granicznej i Służby Więziennej, oraz podczas Ogólnokrajowych Targów i Konferencji Służby Więziennej w Lublinie (14-15 listopada 2024 r.), a także podczas Międzynarodowych Targów Systemów Zabezpieczeń i Ochrony – Warsaw Security Expo (27-29 listopada 2024). Po raz pierwszy pokazano w działaniu zaawansowane funkcjonalności FaceCOV™ ActiveScan™ związane z rozszerzonym skanowaniem biometrycznym obejmującym weryfikację paszportów biometrycznych, w tym odczyt warstwy elektronicznej z chipów RFID oraz inteligentne skanowanie linii papilarnych z automatycznym rozpoznawaniem fałszujących nakładek silikonowych na palce. Z bardzo dużym zainteresowaniem spotkała się także zaawansowana funkcja „Forward Tracking”, umożliwiająca biometryczną identyfikację przemieszczania się osób w monitorowanej strefie poprzez analizę obrazu z podłączonych zewnętrznych kamer obiektowych, która to funkcja może działać zarówno w czasie rzeczywistym, jak i w trybie raportowym. Przygotowania do komercjalizacji systemu FaceCOV™ ActiveSCAN™ obejmują także wspólne z ZURAD opracowanie konstrukcyjne wariantów mobilnych bramek biometrycznych w zabudowie kontenerowej, przeznaczonych do polowych punktów kontroli granicznej oraz mobilnych zastosowań specjalnych w tym do kontroli stadionowej i podczas dużych imprez. W IV kwartale 2024 r. uzgodniono kluczowe parametry tej konstrukcji oraz przygotowano kompleksowe specyfikacje techniczne potrzebne do materiałów ofertowych. Przeprowadzono również procedurę kwalifikacji modułów potrzebnych do realizacji zadań rozszerzonej kontroli, włączając w to wykrywanie broni oraz system informatyczny do weryfikacji dokumentów, także osób spoza obszaru Unii Europejskiej. Finalizowane są rozmowy z dostawcą systemów bazodanowych umożliwiających weryfikację ponad 14 tyś. różnych dokumentów, w tym praw jazdy, co jest ważną funkcją dla tworzonej specjalnej wersji do identyfikacji biometrycznej obejmującej także aplikacje mobilne, które mogą być szeroko stosowane m.in. przez policję i inne służby wymagające szybkiego zbadania czy dokumenty tożsamości nie są sfałszowane.

W opinii Zarządu należy oczekiwać, że dzięki wejściu w dialog techniczny z kluczowymi podmiotami branżowymi oraz aktywnej promocji systemu FaceCOV™ ActiveScan™, Milton Essex i ZURAD umacniają swoją pozycję w segmencie nowoczesnych technologii biometrycznych i zautomatyzowanych systemów monitoringu wykorzystujących zróżnicowane typy wysokiej klasy sensorów i detektorów.

„Spółka wspólnie z Zurad Sp. z o.o. zamierza w pierwszej połowie 2025 r. przygotować odpowiednią bramkę i program próbny dla potencjalnych odbiorców systemu FaceCOV™ ActiveSCAN™, jako bezpośrednią kontynuację rozmów z przedstawicielami departamentów bezpieczeństwa dużych obiektów infrastruktury krytycznej oraz potencjalnie także Polskich Portów Lotniczych (PPL), w tym budowanego Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK)” – wytyczono dalsze plany operacyjne.

W dalszej części komentarza operacyjnego podkreślono, że klienci specjalni z sektora bezpieczeństwa publicznego i ochrony infrastruktury krytycznej zgłaszają zapotrzebowanie na mobilne systemy identyfikacji biometrycznej. Odpowiedzią ze strony spółki jest zaoferowanie nowatorskiego rozwiązania MobileScan, w którym trzy bramki są umieszczone w zabudowie kontenerowej, a układ tego typu dedykowany może być podłączony do systemów bezprzewodowej zabezpieczonej transmisji danych, co jest krytyczne zarówno do obsługi imprez masowych jak i dla służb granicznych, gdyż zapewnia szybką i realizowaną w czasie rzeczywistym kontrolę tożsamości skanowanych osób.

„Rozwiązania kontenerowe charakteryzują się nie tylko mobilnością, ale także wysoką przepustowością, osiągającą nawet do 3000 osób na godzinę, w zależności od typu zastosowanych blokad. Tego typu wersje cywilne bramek w zabudowie kontenerowej są obecnie projektowane razem z Zurad z myślą o służbach ochrony infrastruktury przemysłowej, zwłaszcza rafinerii, elektrowni oraz obiektów o znaczeniu strategicznym” – rozwinięto.

„Zabudowa kontenerowa bramek biometrycznych jest to nowa i jedyna taka oferta na rynku krajowym, idealnie dopasowana do potrzeb zapewnienia ochrony imprez masowych, w tym wejść stadionowych, cechująca się jak wskazano dużą przepustowością, oczywiście zależne od tego jaki tryb kontroli będzie docelowo zastosowany. Jednak nasze systemy kontenerowe są w pierwszej kolejności zaprojektowane tak, aby zapewnić szybkie, mobilne wzmocnienie możliwości kontroli osób przez Straż Graniczną i inne służby w obecnej dynamicznej sytuacji na wschodniej granicy. Temu celowi jest też podporządkowane specjalne wykonanie tych systemów. Są one w pełni przystosowane do przewożenia i wyładunku ze standardowego ciągnika natowskiego. Ponadto nasze bramki w zabudowie kontenerowej mogą być bardzo łatwo zaadaptowane do potrzeb firm z sektora bezpieczeństwa, w szczególności będą mogły wykazać się użytecznością w ścisłej współpracy z policją m.in. do przeprowadzania bardziej szczegółowych, niż to jest obecnie robione, kontroli stadionowych. Weryfikacja biometryczna pomoże wyłapać do 100% osób, które są objęte zakazami stadionowymi, dotyczy to również osób poszukiwanych”- podkreślono innowacyjność i praktyczność mobilnych bramek biometrycznych w zabudowie kontenerowej.

Podsumowując segment produktowy FaceCOV™ ActiveSCAN™ Zarząd technologicznej spółki z rynku NewConnect wyraźnie zaakcentował fakt, że rozwiązanie wykorzystuje krajowy know-how oraz najlepsze na świecie zaadoptowane algorytmy sztucznej inteligencji do analizy biometrycznej.

„W testach przeprowadzonych w 2024 przez US NIST (National Institute of Standards and Technology) (zaadaptowany macierzysty algorytm) osiągnął najwyższą dokładność rozpoznawania twarzy 99,88% korzystając z baz danych z 12 milionami zdjęć m.in. z bibliotek policyjnych. W 2022 roku w testach US Department of Homeland Security pod nazwą Biometric Technology Rally zaimplementowany algorytm uzyskał 100% dokładności w dopasowaniach twarzy osób z różnych grup etnicznych. Jest to bezwzględnie najlepsza obecnie konfiguracja systemu biometrycznego na rynku” – podkreślono.

Rozwijany cały czas system FaceCOV™ ActiveSCAN™ odpowiada na stale rosnące potrzeby zarówno w zakresie cyfrowej ochrony granic jak i infrastruktury krytycznej, co otwiera drogę do dalszych wdrożeń tej technologii na rynku krajowym i potencjalnie także całej UE i zdaniem Zarządu FaceCOV™ wpisuje się w prognozę wzrostu rynku biometrii dla zastosowań w sektorze rządowym i bezpieczeństwa, którego wartość w UE szacowana jest na ok. 4,95 mld USD (2024) i oczekuje się, że osiągnie on 8,41 mld USD do 2029 r., rosnąc ze średnioroczną stopą wzrostu CAGR na poziomie 15,40% (za: Europe Government And Security Biometrics – Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts 2024 – 2029, Marketsands).

Źródło: Spółka